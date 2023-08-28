В Екатеринбурге начали строить ЖК на одной из первых площадок под КРТ

На Эльмаше в районе улицы Краснофлотцев сегодня начали строить жилье на одной из первых площадок комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге. Напомним, площадь застройки составит 3,7 га, осваивает территорию «Астра-Девелопмент». На данной территории на месте старых малоэтажных домов построят многоэтажки от 10 до 31 этажей, ЖК будет называться «Новация».

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Администрация города выдала разрешение на стройку ЖК в июле этого года. «В случае данной площадки результатом реализации наших планов станет появление в районе улицы Краснофлотцев современной жилой застройки с необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. При этом жившие здесь прежде люди могли выбирать: получить средства на приобретение жилья в любой локации, или новую квартиру в родном микрорайоне»,— прокомментировал мэр города Алексей Орлов.

Глава города также заявил, что в уральской столице на днях проведут новые аукционы по двум территориям, которые отдадут под КРТ. Напомним, в этом году в программу включили новые территории на ул. Кварцевой, Летчиков и Вилонова, реализовать проекты планируется за 5–10 лет.

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