«Дайте свободу архитектору, чтобы он выразился»

Экспертно-консультативный совет при свердловском отделении Союза архитекторов России в рамках строительного форума 100+ TechnoBuild рассмотрел архитектурно-градостроительную концепцию застройки пустыря на пересечении улиц Фурманова — Белинского в Екатеринбурге. УГМК планирует построить на данной территории несколько жилых башен. Глава Archinform Тимур Абдуллаев представил два варианта застройки, но архитекторы раскритиковали весь проект, заявив, что для такого места облик зданий должен быть более выразительным, а сам проект продуманным. Члены совета попросили застройщика задуматься об общественных пространствах на данном месте, а не только о жилых квадратных метрах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Архитекторы заняли консолидированную позицию по отношению к проекту застройки пустыря на улице Фурманова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 6 Архитекторы заняли консолидированную позицию по отношению к проекту застройки пустыря на улице Фурманова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Застройку уже легендарного пустыря на углу улиц Фурманова — Белинского недалеко от ЦПКиО обсуждают не первый раз. На этом месте хотели построить и торговый центр «Парк Хаус 2», и храм Святой Екатерины, но ни тот, ни другой проекты так и не реализовали. Летом компания «УГМК-Застройщик» объявила, что будет возводить на этом месте ЖК «Никольский». Проект жилья оказался более реализуем, хотя архитектурное сообщество отнеслось к градостроительной концепции скептически (впрочем, не раскритикованными старой гвардией именитых архитекторов мало кто уходил).

Экс-главный архитектор города, глава бюро Archinform Тимур Абдуллаев представил две концепции, заявив, что концептуальные прорисовки проекта на пустыре начались в 2019 году. Первый вариант архитектурно-градостроительной концепции был создан еще по нормативам 2019 года — площадь квартир составляла 53 тыс. кв. м, а под коммерческие помещения было отдано 7,3 тыс. кв. м. Концепция предполагала дома переменной этажности, проницаемость и развитие пешеходных связей, четкое разделение на общественные и приватные пространства.

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Второй вариант был создан уже по новым нормативам после того, как КСИТ (коэффициент строительного использования территории) был увеличен до 4. Из-за увеличения КСИТ застройщик смог увеличить площадь квартир до 95 тыс. кв. м. Так в проекте появились башни.

«Мы сохранили проницаемость квартала, большой процент видовых квартир. В нашем городе пользуется спросом башенная застройка — это достаточно желаемая история»,— рассказал Тимур Абдуллаев.

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Он отметил, что участок потенциально очень ценен, но имеет несколько важных особенностей. По территории проходит охранно-защитная зона канализационного коллектора и очистных сооружений ливневой канализации. Это сокращает зону возможного размещения домов. Особенностью участка является трамвайная линия, которая, согласно Генплану, должна пройти вдоль набережной. По словам начальника Главархитектуры Руслана Габдрахманова, планы по трамваю — перспективные и намечены к 2045 году.

ЖК «Никольский» будет располагаться на участке площадью 3,5 га. Начать строительство хотят до конца года, а первые дома сдать в 2025 году. Для строительства первой очереди Сбербанк откроет кредитную линию на сумму 4 млрд руб.

«Каждый раз, когда я прихожу посмотреть какой-то проект, то надеюсь увидеть градостроительную концепцию, но каждый раз вижу забитые дома-гвоздики — все абсолютно одинаковые. Таких домов сейчас в Екатеринбурге не сосчитать. Ничего нового и интересного я не вижу в этой композиции. Мне просто непонятно, что у нас зодчие забыли, как композиции создавать?» — начал свое выступление экс-главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев. Он отметил, что для начала компания должна была разработать проект планировки территории (пока находится в разработке).

Другие архитекторы отнеслись критично и к концепции, и к наличию трамвайной линии, но были менее суровы в высказываниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рядом с участком застройки могут проложить трамвайную линию

Фото: Проектная документация Рядом с участком застройки могут проложить трамвайную линию

Фото: Проектная документация

«Трамвай, который отсекает квартал от набережной,— беда этого места. Возможно, она и не состоится. Если добирать квадратные метры, то я бы предложил использовать структуру, похожую на фронтальную. Надо работать над композицией и искать оптимальные параметры»,— заявил бывший главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Архитектор Владимир Каганович обратился к заказчику — «УГМК-Застройщик» — с просьбой не повторяться. «Когда обсуждали ЖК “Макаровский” (проект «УГМК-Застройщик».— «Ъ-Урал»), то там было много красивых слов о проницаемости. Я живу рядом с “Макаровским” — и мне надо либо обходить очень далеко, либо идти с болгаркой, чтобы попасть на набережную. Я думаю, что здесь будет очередной закрытый комплекс, надо смотреть правде в глаза»,— отметил он.

Заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин попросил компанию не зацикливаться на КСИТ и не гнаться за жилыми квадратными метрами.

«Обращение к заказчику: умерьте пыл по поводу квадратных метров, обратите внимание на общественные функции, которые могут здесь быть»,— заявил господин Вяткин.

Под конец выступлений Алексей Куковякин сделал неофициальный вывод, который напрашивался у многих: «Впервые вижу такое единство в пользу архитектора. Хочется сказать: “Свободу Тимуру Абдуллаеву”. Дайте свободу архитектору, чтобы он выразился».

Представители «УГМК-Застройщик» выслушали замечания молча.

Мария Игнатова