МВД России объявило в розыск экс-советника офиса президента Украины Арестовича

МВД России объявило в розыск экс-советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов). Согласно базе данных, он разыскивается по уголовной статье, другие подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Фото: president.gov.ua Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Фото: president.gov.ua

Господин Арестович покинул должность в январе после своего предположения о том, что попавшая 14 января в жилой дом в Днепре ракета могла быть сбита силами ПВО Украины. Позднее он извинился и отказался от своих слов. Он также выражал сомнение в «гарантированной победе» Украины в конфликте с Россией.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер