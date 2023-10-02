Главные новости за 2 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Защита начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина подала апелляционную жалобу на постановление суда о заключении его под стражу.

Девять человек пострадали в результате автомобильной аварии с пассажирским микроавтобусом в Кущевском районе.

Трех полицейских из Тахтамукайского района Адыгеи подозревают в получении взяток за предоставление данных об умерших.

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора строительной фирмы. Его подозревают в мошенничестве на 159 млн руб. при выполнении госконтракта.

Арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которое оштрафовало ООО «Черноморская форель» за нарушения при оформлении 10 рабочих из Турции.

В Сочи перед судом предстала бывшая делопроизводитель воинской части. Мировой суд Адлерского района курорта оштрафовал женщину за поездку в Абхазию до истечения запрета на выезд.

С начала текущего года в бюджет Краснодара поступило более 46 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе мэрии, казна города за девять месяцев пополнилась более чем на 19 млрд руб. собственных доходов, что составляет почти 75% от годового плана.

Департамент инвестиций и развития малого и среднего бизнеса администрации Кубани переименовали в департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Новое наименование начнет действовать с 3 октября.

Арбитражный суд Краснодарского края принял исковое заявление Южного управления Росприроднадзора к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева о взыскании 32 млн руб. ущерба, причиненного окружающей среде.

Краснодарские полицейские проверят информацию о повреждении подростками дерева в парке Галицкого.

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