Защита подала жалобу на арест главы кубанского МЧС Волынкина

Защита начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина подала апелляционную жалобу на постановление суда о заключении его под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде. Дата слушания пока не назначена.

Начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Олега Волынкина арестовали на два месяца. Согласно материалам дела, в 2021 году ведомство заключило госконтракт с индивидуальным предпринимателем Андреем Кольцовым на поставку стройматериалов на 7 млн руб. В 2022 году бизнесмену в Краснодаре вынесли приговор за хищение 3 млн руб. при исполнении контракта.

По данным следствия, господин Волынкин подписал акт приемки об исполнении контракта. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В суде глава регионального МЧС признал вину и сообщил, что ущерб уже погашен. Свой поступок он объяснил излишним доверием своим подчиненным.

Татьяна Ручкина

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