Суд в Сочи оштрафовал бывшую военную за поездку в Абхазию

В Сочи перед судом предстала бывшая делопроизводитель воинской части. Мировой суд Адлерского района курорта оштрафовал женщину за поездку в Абхазию, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

Военная уволилась по собственному желанию в октябре 2019 года, но допуск к гостайне с ограничением ее права на выезд сохранился до 2024 года. При этом в октябре 2022 года женщина все равно пересекла границу.

Экс-военную осудили по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). Она должна будет выплатить штраф в размере 250 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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