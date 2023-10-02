Росприроднадзор подал иск к «Агрокомплексу» Ткачева на 32 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края принял исковое заявление Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Судебный акт размещен в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Ведомство оценивает ущерб в 31,9 млн руб. Причина возникновения исковых требований в материалах дела на данном этапе не раскрывается.

Предварительное судебное заседание назначено на 17 октября.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» основано в 1993 году в Выселковском районе Краснодарского края. Учредителем предприятия стал отец экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева — Николай Ткачев. Генеральным директором предприятия значится Евгений Хворостина. В группу компаний «Агрокомплекса» входят более 60 компаний, производящих сельскохозяйственные товары. Чистая прибыль АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в 2022 году составила 10,6 млрд руб.

В ноябре 2021 года инспекторы Южного межрегионального управления Росприроднадзора выявили 134 нарушения природоохранного законодательства в деятельности АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева».

По данным пресс-службы ведомства, у предприятия отсутствовала лицензия на обезвреживание отходов животноводства, отсутствовали заключения государственной экологической экспертизы для объектов обезвреживания отходов. Кроме того, на территории предприятий агрохолдинга нарушали правила временного накопления отходов производства и потребления, не вели учет источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и пр.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram