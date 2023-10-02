В Адыгее трех полицейских подозревают в получении взяток за сведения об умерших

Трех полицейских Тахтамукайского района Адыгеи подозревают в получении взяток за предоставление данных об умерших. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, с 2021 по 2022 год на карты сотрудников ОМВД России по Тахтамукайскому району работники местного ритуального агентства переводили взятки. Взамен полицейские предоставляли им персональные данные умерших граждан.

В отношении двух полицейских были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Еще один сотрудник подозревается в мелком взяточничестве (по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.

Татьяна Ручкина

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