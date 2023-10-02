«Черноморскую форель» оштрафовали за нарушения при оформлении рабочих из Турции

За нарушения при оформлении иностранных рабочих оштрафовано ООО «Черноморская форель». Соответствующее решение принял пятнадцатый апелляционный арбитражный суд, оставив в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, постановившего привлечь организацию к административной ответственности, сообщает «Ъ-Юг».

В постановлении суда говорится, что на объекте организации работали десять граждан Турции, монтировавшие оборудование для разведения рыбы. При проверке полицией выяснилось, что рабочих не поставили на миграционный учет, а также не приняли меры по медицинскому обеспечению мигрантов. Руководство ООО «Черноморская форель» вину отрицало. Они обратилось в суд, утверждая, что зарегистрировать приезжих должен был индивидуальный предприниматель, предоставлявший рабочим жилье в своем гостевом доме. Также руководство организации заявило, что не заключало трудовых договоров с рабочими, все они были сотрудниками поставлявшей оборудование турецкой компании Galipoglu Plastik.

Арбитражный суд Краснодарского края доводы ответчика не принял. Теперь руководство компании должно будет выплатить штраф.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Черноморская форель» было зарегистрировано в 2021 году в Сочи. Основной вид деятельности — морское рыбоводство. Выручка организации по итогам 2022 года составила 371 млн руб., убыток — 206,9 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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