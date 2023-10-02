В Краснодаре будут судить застройщика за мошенничество на 159 млн рублей

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора строительной фирмы. Его подозревают в мошенничестве на 159 млн руб. при выполнении госконтракта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Гендиректор компании, 43-летний москвич, и его сообщник заключили госконтракт на установку систем вентиляционного оборудования в строящемся объекте регионального минздрава. Они поставили оборудование, не соответствующее проектно-сметной документации, а в актах о приемке выполненных работ указали недостоверные сведения о производителе. В итоге краевому бюджету был причинен ущерб на 159 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб полностью возмещен за счет арестов на имущество обвиняемого. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Гендиректору грозит до 10 лет лишения свободы.

На период предварительного следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Его соучастник объявлен в розыск.

Татьяна Ручкина

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