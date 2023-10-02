В бюджет Краснодара с начала года поступило больше 46 млрд рублей

С начала текущего года в бюджет Краснодара поступило более 46 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе мэрии, казна города за девять месяцев пополнилась более чем на 19 млрд руб. собственных доходов, что составляет почти 75% от годового плана.

«Три квартала позади, остался самый ответственный, итоговый. Пока результаты хорошие. Планы до конца года мы ставим амбициозные, но уверен, с поставленной задачей мы справимся»,— сказал на аппаратном совещании в мэрии глава краевой столицы Евгений Наумов.

Больше всего в городской бюджет принесли налоговые поступления: почти 8 млрд руб. — налог на доходы физлиц (41%), 5 млрд руб. — налоги на совокупный доход (26,3%) и 2,2 млрд руб. — налог на прибыль (11,5%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста собственных доходов города составил 114%. В сентябре город собрал почти 104% от месячного плана.

Расходы городского бюджета с учетом собственных и краевых средств с начала года составили менее 46 млрд руб. В основном финансировалась социальная сфера — 47% от всех расходов.

Вячеслав Рыжков

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