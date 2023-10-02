Девять человек пострадали в аварии с пассажирским микроавтобусом на Кубани

Девять человек пострадали в результате автомобильной аварии с пассажирским микроавтобусом в Кущевском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло ночью 2 октября на автотрассе М-4 «Дон». По данным ведомства, Mercedes-Benz следовал по участку федеральной автотрассы в направлении Анапы, когда 35-летний водитель не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.

Всех пострадавших пассажиров отправили в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту происшествия проводят проверку по установлению причин и обстоятельств аварии.

Анастасия Донскова

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