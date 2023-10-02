Департамент инвестиций и развития МСП на Кубани получил новое название

Департамент инвестиций и развития малого и среднего бизнеса администрации Кубани переименовали в департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Руководителю департамента инвестиций и МСП поручено перевести и уволить госслужащих в связи с изменениями с сохранением гарантий и выплатой предусмотренных законом компенсаций.

В настоящее время на портале департамента указано прежнее название. Положения документа вступят в силу 3 октября текущего года.

Анастасия Донскова

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