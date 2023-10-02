Главные новости за 2 октября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Экс-премьер СССР Николай Рыжиков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области.

Бывшего депутата гордумы Воронежа Сергея Кудрявцева освободили из колонии. Наказания в виде лишения свободы ему заменили принудительными работами.

Олег Клюка продает акции Оскольского завода металлургического машиностроения за 604,5 млн рублей. В собственности у него 95,48% завода.

Воронежская ГК «Агроэко» выходит на Мосбиржу с облигациями на 15 млрд рублей.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рекомендовал депутатам облдумы пересмотреть решение и не закрывать заседания. Он напомнил, что заседания облправительства идут в онлайн режиме и открыты для всех жителей

Бывший глава воронежского управления ФНС Николай Приставка назначен и.о вице-губернатора Севастополя. Он будет курировать земельно-имущественный блок.

Суд обанкротил топ-менеджера тамбовского застройщика «Козерог» Юрия Горбунова. Долг перед Сбербанком составил 155,2 млн рублей.

Агропромышленная компания «Курская зональная опытно-мелиоративная станция» экс-депутата Курской облдумы Кирилла Сорокина открыла в Курчатовском районе элеватор за 300 млн рублей.

Топ-менеджеры бывшего воронежского автодилера «Модус» Константин Пашенцев, Алексей Новичков и Константин Дрозд получили по пять лет лишения свободы условно за хищение 155 млн рублей из бюджета при строительстве автоцентра.

После неудачной попытки организовать новое городское кладбище в микрорайоне Семилукские Выселки в Левобережном районе Воронежа мэрия отказалась от идеи создать погост в облцентре.