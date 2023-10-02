Экс-глава воронежской налоговой Приставка стал вице-губернатором Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил своим заместителем в статусе и.о. Николая Приставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства города федерального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Николай Приставка будет курировать земельно-имущественный блок, в том числе вопрос выделения земельных участков участникам спецоперации. В его ведении будут находиться департамент имущественных и земельных отношений и управление государственной регистрации права и кадастра. «Николай Николаевич человек для Севастополя не новый, он стоял у истоков создания налоговой службы Севастополя в российском правовом поле. Его опыт, я уверен, поможет в короткие сроки организовать системную работу, которая будет давать тот эффект, который ждут граждане», — отметил Михаил Развожаев.

В Севастополе Николай Приставка трудоустроился после того, как покинул пост руководителя воронежского управления Федеральной налоговой службы. В Воронеже господин Приставка проработал около четырех лет, а до назначения сюда возглавлял управление ФНС по Севастополю.

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Александр Прытков

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