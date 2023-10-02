Топ-менеджеры бывшего воронежского автодилера получили условные сроки

Центральный райсуд Воронежа признал бывших директоров по строительству и финансам ОАО «Модус» Константина Пашенцева и Алексея Новичкова, а также экс-гендиректора воронежского юрлица холдинга ООО «Воронеж-реалти» Константина Дрозда виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили «Ъ-Черноземье» в суде, им назначено по пять лет лишения свободы условно.

Уголовное дело рассматривалось с конца 2020 года. Управление Следственного комитета России обвиняло трех топ-менеджеров в хищении 155 млн руб. из бюджета при строительстве автоцентра на окраине Воронежа. Речь идет о получении более 64 млн руб. субсидий и незаконном возмещении свыше 90 млн руб. Изначально в мошенничестве подозревалась Надежда Лещенко — супруга владельца «Модуса» Алексея Лещенко, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова ее преследование было прекращено.

Перед началом рассмотрения дела суд вернул его в прокуратуру, посчитав версию следствия неопределенной. Апелляция отменила это решение. Обвиняемые вину не признали.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Модус" подъезжает к суду».

Сергей Толмачев

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