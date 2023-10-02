Бывший депутат Курской облдумы построил элеватор за 300 млн рублей

Агропромышленная компания «Курская зональная опытно-мелиоративная станция» экс-депутата Курской облдумы Кирилла Сорокина открыла в Курчатовском районе элеватор за 300 млн руб. Об этом сообщила областная корпорация развития. Строительство комплекса стартовало в начале 2023 года.

Элеватор включает в себя склад из четырех силосов объемом 3 тыс. т каждый, пункт приема зерна на 100 кубометров, сушилку мощностью 50 т в час и две сортировки для подработки зерна производительностью 100 т в час каждая, пост отгрузки и приема зерна автотранспортом.

По данным корпорации развития, в планах у компании строительство второй очереди элеватора, которая будет представлять собой погрузочно-разгрузочную станцию для отгрузки зерна железнодорожным транспортом — 16 вагонов в сутки. Также там планируется дополнительно разместить склады из двух силосов объемом 3 тыс. т каждый.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Курская зональная опытно-мелиоративная станция» было зарегистрировано в 2018 году для выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Выручка компании в 2022 году упала на 58%: с 370 до 157 млн руб., также прошлый год фирма закончила с чистым убытком в 63 млн руб. (2021-й — с чистой прибылью в 111 млн руб.). Генеральным директором является Алексей Косяшников, бенефициаром — Кирилл Сорокин. Господин Сорокин также владеет ООО «КЗОМС-Смоленск» с аналогичным видом деятельности, местными ООО «Красная площадь», созданным для ресторанного бизнеса, и ООО «Гормолзавод» (разведение крупного рогатого скота, производство сырого молока).

Как Кирилл Сорокин стал одним из самых богатых депутатов Курской облдумы — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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