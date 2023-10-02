Курский губернатор рекомендовал депутатам облдумы не закрывать заседания

Губернатор Курской области Роман Старовойт «со своей стороны» рекомендовал депутатам облдумы пересмотреть решение и не закрывать заседания. Об этом господин Старовойт написал в своем Telegram-канале.

Облдума приняла поправки в свой регламент, разрешающие закрывать заседания от журналистов, 28 сентября. Также по ним депутаты не смогут без разрешения транслировать работу комитетов и активно выступать на правительственных часах. Оппозиционеры пригрозили обжаловать решение в суде.

Роман Старовойт отметили, что изменения в регламент уже вызвалм критику со стороны ряда экспертов. «Открытость обсуждения снимает вопросы по логике принятия решений, а предварительное обсуждение с избирателями позволяет корректировать их еще на этапе законопроекта», — отметил он.

По мнению гоподина Старовойта, «было бы здорово, если бы у думы появился канал с обратной связью в одной из популярных соцсетей или мессенджеров»: «Считаю, что правительство Курской области в этом плане достойный пример: они представлены во всех социальных сетях с открытыми комментариями. Кроме того, заседания идут в онлайн режиме и открыты для всех жителей».

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Депутатов уводят из-под камер».

Александр Прытков

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