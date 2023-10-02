Воронежская ГК «Агроэко» выходит на Мосбиржу с облигациями на 15 млрд рублей

Свиноводческая группа компаний «Агроэко» (основное производство — в Воронежской области) сообщила о регистрации программы облигаций на Московской бирже ММВБ-РТС.

ГК планирует разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные в рамках программы серии 001Р. Максимальная сумма номинальных стоимостей ценных бумаг составляет 15 млрд руб. включительно или «эквивалент этой суммы в иностранной валюте». Максимальный срок погашения — 3 640 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска.

О крупнейшем инвестиционном проекте ГК читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Мы сможем использовать труд женщин"».

Александр Прытков

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