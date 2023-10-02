У мэра оказалось слишком много дел

Фрунзенский районный суд Владивостока прекратил второе уголовное дело в отношении экс-мэра города Олега Гуменюка. Причина такого решения — истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом «Ъ» сообщил адвокат бывшего градоначальника Александр Китаев. Информацию подтвердила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В отношении Гуменюка производство по уголовному делу, предусмотренному ч. 1 ст. 286 УК РФ, прекращено, в отношении Максутова судебное следствие продолжается»,— сказала сегодня «Ъ» руководитель пресс-службы Елена Оленева.

«Максутов не согласился на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. Мы сочли этот вариант приемлемым»,— пояснил адвокат Китаев. Ранее он заявил «Ъ», что судебных перспектив у второго дела в отношении экс-мэра нет, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее вину экс-градоначальник не признал.

Вменяемое Олегу Гуменюку преступление (превышение должностных полномочий) относится к категории средней степени тяжести, срок давности привлечения по которым — шесть лет. Между тем инкриминируемое господину Гуменюку деяние было совершено в период с марта по май 2017 года, когда он возглавлял хозяйственное управление администрации Приморского края.

По версии СКР, Олег Гуменюк заключил три контракта на сумму около 9,5 млн руб. на ремонт катера Infini 36, находящегося в оперативном управлении хозуправления.

Второй участник мошеннической схемы, по версии следствия, бывший начальник службы эксплуатации морского транспорта хозуправления Денис Максутов подписал акты приемки заведомо не выполненных работ по контрактам, которые были оплачены в полном объеме. Затем представитель компании-подрядчика купил катер SeaRay SB400 за 8 млн руб. Этот катер был передан в пользование хозуправления, а взамен подрядчик получил в пользование Infini 36 «в счет якобы имеющейся разницы в стоимости нового катера и оплаты по фиктивным договорам».

При этом катер Infini 36 официально не был отчужден из собственности администрации Приморья, а катер SeaRay SB400 не поставлен на баланс хозуправления. Чтобы скрыть махинацию, на катер SeaRay SB400 был нанесен бортовой номер, принадлежавший Infini 36. Ущерб администрации края оценивается в 17,2 млн руб.

«Стояла задача получить в пользование хозуправления красивый прогулочный катер. Не имея законных оснований продать старый и купить новый, сделали по такой сложной схеме»,— пояснили «Ъ» в прокуратуре Приморья.

Напомним, по первому уголовному делу 8 января текущего года Ленинский райсуд Владивостока признал бывшего градоначальника Гуменюка виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн руб. и приговорил к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. В начале мая Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, смягчил наказание экс-мэру до 12 лет колонии строгого режима. Бывший чиновник вину не признал.

Олег Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года. 18 мая 2021 года он ушел в отставку с поста главы Владивостока, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

Алексей Чернышев, Владивосток