Главные новости к утру 2 октября

Член Палаты представителей Мэтт Гетц подтвердил планы сместить Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Спикер уверен, что «выживет». О причине

Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нужно «провести переоценку масштабов мобилизации». По его мнению, нужно мобилизовать больше молодежи.

Российские автомобилисты нашли способ вернуть права, которых они были лишены за езду «под лекарствами», выяснил «Ъ». В прошлом году Конституционный суд запретил наказывать водителей за управление автомобилем под воздействием сильнодействующих препаратов. Подробнее

Турецкая армия нанесла авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. РПК ранее взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре.

Российские нефтекомпании в сентябре стали основными поставщиками нефти в Гану, узнал «Ъ». Были отправлены две танкерные партии. В последние годы РФ почти не поставляла нефть в страну, но возобновила экспорт весной. О поставке

Французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг Forbes 50 крупнейших иностранных компаний в России. Список по итогам 2022 года обновился почти наполовину, так как 22 компании приостановили или закрыли бизнес в РФ. США сохранили самое большое представительство в рейтинге.

«Газпром» обсуждает с «Росатомом» возможность строительства плавучих атомных энергоблоков для энергоснабжения месторождений на Сахалине, узнал «Ъ». Компания также рассматривает применение четырех плавучих энергоблоков для месторождений Тамбейского кластера на Ямале. О планах

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» намерен провести первичное размещение акций на Мосбирже в четвертом квартале 2023 года. Источник «Ведомостей» сообщил, что размер размещения составит от 1 млрд до 1,5 млрд руб. «в зависимости от рыночной конъюнктуры».

Пивоваренная компания «Балтика» опасается, что Carlsberg Group, ранее контролировавшая этот актив, попытается лишить ее прав на часть глобальных брендов, включая Tuborg и Kronenbourg. Российская компания пытается через суд запретить датскому холдингу расторгать с ней лицензионное соглашение, выяснил «Ъ». Подробнее

О предстоящих 2 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».