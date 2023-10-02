«Леруа Мерлен» возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ

Французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг Forbes 50 крупнейших иностранных компаний в России. Список по итогам 2022 года обновился почти наполовину, так как 22 компании приостановили или закрыли бизнес в РФ. США сохранили самое большое представительство в рейтинге.

Лидеры рейтинга 50 крупнейших иностранных компаний в РФ по выручке:

«Леруа Мерлен» — 529,7 млрд руб. (Франция, DIY-ритейлер); JT Group — 432,6 млрд руб. (Япония, табачная промышленность); Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, табачная промышленность); PepsiCo — 303,7 млрд руб. (США, пищевая промышленность); Elo Group («Ашан», «Атак») — 292,6 млрд руб. (Франция, торговля); VEON («Вымпелком») — 286,4 млрд руб. (Нидерланды, телекоммуникации); Metro AG — 223,6 млрд руб. (Германия, торговля); Mars — 201,4 млрд руб. (США, пищевая промышленность); Nestle — 195 млрд руб. (Швейцария, пищевая промышленность); Chery Automobile — 147,5 млрд руб. (Китай, автомобили).

Ритейлер «Леруа Мерлен» в прошлом рейтинге занимал второе место, уступая Volkswagen Group. Немецкая компания покинула российский рынок, французская — планирует это сделать. «Леруа Мерлен» впервые не раскрывала свою финансовую отчетность, для рейтинга использовалась оценка агентства INFOLine.

Из рейтинга кроме Volkswagen Group выбыли ушедшие с российского рынка Renault (занимала третье место), Apple (пятое место), Toyota Motor (седьмое место), Samsung Electronics (девятое место) и другие. Ушедшие компании в списке заменил бизнес из Китая, Турции и Белоруссии. Однако большинство компаний в рейтинге — фирмы из «недружественных» стран Запада.

Лидерство у США (представительство сократилось с 10 до 8 компаний) и Китая (представительство выросло с 1 до 6 компаний). По пять компаний в рейтинге — из Турции, Франции и Германии. В списке впервые появились компании из Таиланда (CP Foods — 44 место), Казахстана (Polymetal International — 13) и Белоруссии («Торговый дом БелАЗ» — 38, Santa — 39).

О том, что ждет заводы иностранных производителей бытовой электроники в РФ,— в материале «Ъ» «Собирательный образ техники».

Леонид Уварчев