Главные анонсы 2 октября

В Стокгольме и Осло начнут объявлять лауреатов Нобелевских премий. В первый день будут объявлены лауреаты в области физиологии и медицины.

Город Ханкенди (Степанакерт) в Карабахе посетит образованная азербайджанским руководством рабочая группа.

в Лондоне Вестминстерский магистратский суд проведет слушания по делу бывшего министра нефтяных ресурсов Нигерии (2010-2015) и экс-президента Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Диезани Элисон-Мадуэке, обвиняемой в получении крупных взяток при подписании многомиллионных сделок в нефтегазовой отрасли.

В Арбитражном суде Москвы состоится рассмотрение дела бельгийского Euroclear Bank. Изначально соистцами стали восемь физлиц. Требования заявлены в различных валютах на общую сумму по курсу на дату подачи иска более 1,2 млрд руб. Euroclear Bank просит суд прекратить производство по коллективному иску российских инвесторов к нему в связи с неподсудностью дела российскому суду.

Московская биржа ограничит обращение ценных бумаг иностранных эмитентов, оставив возможность покупать их только квалифицированным инвесторам.

Запланировано начало размещения VK замещающих облигаций на $400 млн.

В Барнауле Ленинский районный суд начнет рассмотрение уголовного дела экс-прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, обвиняемого в коррупции.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».