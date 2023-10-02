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Коммерсантъ FM
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Гетц подтвердил планы сместить Маккарти с поста спикера Палаты представителей

Член палаты представителей Мэтт Гетц подтвердил информацию СМИ о намерении отстранить спикера Кевина Маккарти от должности. По его мнению, республиканец неоднократно нарушал соглашение с консерваторами, которое было заключено в январе. Кроме этого он обвинил спикера в участии в соглашении с демократами.

«Я действительно намерен подать ходатайство об отводе спикера Маккарти на этой неделе. Я думаю, нам нужно сорвать пластырь. Я думаю, нам нужно двигаться дальше с новым руководством, которое будет заслуживать доверия»,— сказал господин Гетц CNN.

По мнению Гетца, господин Маккарти может остаться на посту, только если его поддержат демократы. Источник CNN сообщил, что в Демократическая партия скептически относится к спасению господина Маккарти. Он отметил, что тот ранее начал расследование по импичменту в отношении президента Джо Байдена.

Кевин Маккарти в эфире CBS News назвал планы Мэтта Гетца «личным» делом. Он уверен, что «выживет». «Давайте покончим с этим. Давайте начнем управлять страной»,— сказал господин Маккарти.

Кевин Маккарти в конце прошлой недели, несмотря на угрозу от крайне правых республиканцев лишить его должности, поставил на голосование временную резолюцию о финансировании работы правительства до 17 ноября. Демократы проголосовали за принятие документа, несмотря на отсутствие в нем расходов на поддержку Украины. Временный бюджет был принят за три часа до возможной остановки работы федерального правительства.

Подробнее о решении — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Леонид Уварчев

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