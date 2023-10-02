Автомобилисты нашли волшебную таблетку

Как выяснил “Ъ”, российские автомобилисты нашли способ вернуть права, которых они были лишены за езду «под лекарствами». В прошлом году Конституционный суд (КС) запретил наказывать водителей за управление автомобилем под воздействием сильнодействующих препаратов. Судьи указали, что в КоАП должна появиться соответствующая норма, а в законодательстве — конкретный список несовместимых с вождением препаратов. С тех пор ВС со ссылкой на КС уже отменил несколько решений о лишении прав водителей, наказанных за прием различных сильнодействующих анальгетиков и препаратов для лечения эпилепсии. Поправки к КоАП, закрывающие эту лазейку, уже внесены в Госдуму, но пока не рассматривались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водители придумали, как заставить полицию вернуть им права

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Водители придумали, как заставить полицию вернуть им права

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, что ПДД запрещают управлять автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию. До ноября 2022 года суды лишали водителей прав при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов (например, фенобарбитала, входит в валокордин), пока КС не прекратил эту практику. Он указал, что в КоАП формально нет нормы, позволяющей наказывать водителей за лекарства. Правительство в июне 2023 года внесло уточняющие поправки в Административный кодекс, но они еще не рассматривались. Предполагается, что появится отдельный список ненаркотических лекарств, ухудшающих реакцию (его готовит Минздрав). Туда войдут анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные средства. Практика наказаний за лекарства вернется после принятия закона и перечня, но сроки пока неизвестны.

Автомобилисты тем временем решили воспользоваться временным запретом, чтобы вернуть права, которых они лишились за прием лекарств. “Ъ” обнаружил в картотеке ВС серию вынесенных за последнее время однотипных постановлений на эту тему. К примеру, 15 сентября ВС рассмотрел дело жителя Барнаула Анатолия К. В октябре 2020 года его остановили инспекторы и обнаружили признаки опьянения (невнятная речь, странное поведение). Проверка на алкоголь ничего не показала, водителя направили на проверку в больницу, и там в организме нашли опиоидный анальгетик трамадол. Мужчина пояснил, что принимал препарат «Залдиар» (куда как раз входит трамадол) по назначению врача. Суд первой инстанции лишил его прав, сославшись на инструкцию к лекарству, которая запрещает садиться за руль после употребления «Залдиара». Водитель обжаловал решение в вышестоящих инстанциях и дошел до ВС, который отменил первоначальное решение и отправил его на новое рассмотрение. Суд сослался на позицию КС: до внесения поправок к КоАП нельзя лишать прав за лекарства, которые не являются наркотиками или психотропными веществами.

Аналогичное постановление ВС касается жителя Ростовской области Максима Г. В мае 2022 года инспекторы отправили его на медобследование, которое показало следы трамадола и габапентина (препарат для лечения эпилепсии). В инструкциях к лекарствам сказано, что употреблять их перед вождением не рекомендуется. Суд первой инстанции лишил мужчину прав, вышестоящие инстанции решение оставили в силе. Но 5 сентября 2023 года ВС отменил его и отправил на новое рассмотрение. Похожее постановление от 7 августа касается Артура М. из Ростова-на-Дону (у него 12 января 2022 года в крови нашли габапентин и тропикамид), от 4 июля — Сергея Е. из Кемеровской области (у него 16 июля 2021 года нашли феназепам), от 15 июня — Армена Б. из Ставропольского края (у него 14 февраля 2022 года нашли прегабалин). Во всех случаях, описанных в судебных решениях, не указано, зачем и для чего водители принимали эти лекарства.

По данным ГИБДД, за восемь месяцев 2023 года в России произошло 6,6 тыс. ДТП с пьяными водителями (минус 17% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 1608 и ранено 8667 человек. В 544 ДТП (минус 15%) водители были в состоянии наркотического опьянения. Отдельной статистики аварийности с участием автомобилистов, у которых были найдены лекарства, в России не ведется.

Опрошенные “Ъ” эксперты говорят, что эта ситуация была ожидаема. «После прошлогоднего ноябрьского постановления КС у водителей появился шанс на отмену лишения прав,— говорит адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Поскольку предельных сроков для обжалования уже вступивших в силу постановлений нет, многие водители имеют шансы на успех». «Практика обжалования уже вступивших в силу постановлений после нового толкования законодательства абсолютно стандартная»,— подтверждает юрист, эксперт ОНФ Катерина Соловьева. Похожая ситуация была, когда в 2013 году вводился так называемый закон о промилле, вспоминает эксперт (тогда в законодательстве появился минимальный порог содержания алкоголя — 0,16 мг на 1 л выдоха). «Водители также шли обжаловать ранее вынесенные постановления о лишении прав, причем успешно,— говорит госпожа Соловьева.— В данном случае КС, установив частичную незаконность КоАП, по сути, дал автовладельцам право на обжалование по новым основаниям, и им пользуются».

Добавим, Сергей Радько обращает внимание, что ВС возвращает дела на новое рассмотрение, а не отменяет постановление с прекращением дела: «Очевидно, ВС не желает исправлять ошибки нижестоящих судов и направляет дела обратно именно для того, чтобы судьи сами научились принимать законные решения».

Иван Буранов