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Коммерсантъ FM
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Турция нанесла удары по объектам РПК на севере Ирака после теракта в Анкаре

Турецкая армия нанесла авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Утверждается, что было уничтожено 20 объектов, в которых находились цели. РПК ранее взяла ответственность за теракт в Анкаре.

«Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака»,— говорится в сообщении Минобороны Турции в соцсети X.

Министерство обороны сообщило об атаке спустя несколько часов после того, как РПК взяла ответственность за теракт в Анкаре и после того, как МВД Турции определило одного из исполнителей теракта, как участника РПК.

Взрыв произошел утром 1 октября в центре города. Был подорван автомобиль, припаркованный у здания МВД. Один исполнитель теракта погиб при взрыве, второй «был нейтрализован». В ходе перестрелки два полицейских получили легкие ранения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал теракт «последними вздохами террористов».

Леонид Уварчев

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