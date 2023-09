Сделай сам по-французски

Одна из крупнейших сетей DIY-ритейлеров Leroy Merlin начиналась сто лет назад как небольшой магазин по торговле списанным военным снаряжением американской армии в маленьком французском городке. Ну или как история любви — Адольфа Леруа и Розы Мерлен, по фамилиям которых теперь и называется сеть. Компания приучила потребителей к мебели и даже домам, которые можно собрать самостоятельно, и с тех пор занимает третье место на рынке магазинов такого рода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

История Адольфа и Розы

Leroy Merlin — один из самых известных ритейлеров строительных товаров и мебели — или, как часто говорят, DIY-ритейлеров (от DIY, то есть do it yourself, «сделай сам»). История Leroy Merlin началась сто лет назад, в 1923 году, в небольшом городке Не-ле-Мин на севере Франции. Как пишут французские СМИ, началась с истории любви. Ведь в том году в этом городке 19-летний Адольф Леруа женился на Розе Мерлен.

Семьи обоих были не чужды предпринимательству. Семья Леруа — в первую очередь мать Адольфа — еще с конца XIX века занималась торговлей продуктами с доставкой на дом. Так что Адольф уже был знаком с ведением бизнеса, хотя и довольно мелкого, помогая в семейном деле. Но до участия в семейном бизнесе он успел поработать и шахтером.

В Не-ле-Мин семья переехала после Первой мировой войны, которая привела к большим разрушениям в Бийи-Беркло, где они жили до того. А в 1921 году отец Адольфа Леруа открыл в Не-ле-Мин магазин Au Stock Americain — название сразу раскрывало суть бизнеса. Торговал он списанным военным снаряжением, оставленным американской армией, воевавшей во Франции в Первую мировую войну.

Семья Розы Мерлен тоже занималась торговлей, причем не одно поколение, продавая посуду и всякие домашние мелочи. И она сама, как и ее муж, участвовала в семейном бизнесе.

В 1923 году Адольф получил магазин Au Stock Americain в управление. Говорят, уже тогда в магазине впервые появились и товары из категории DIY: в числе прочего тут была мебель и стройматериалы — в разобранном виде из американских казарм.

Такой формат сам по себе был в новинку — до этого мебель можно было только заказать в местной мастерской, ну или сделать самому, но тогда уж с нуля.

Вскоре Адольф и Роза пришли к выводу, что на одних остатках военного снаряжения успешный бизнес не построить. Тогда магазин стал специализироваться на торговле стройматериалами, товарами для дома и мебелью. В основном дешевыми и купленными напрямую у производителя — иногда на обанкротившихся и закрывающихся фабриках, готовых распродавать остатки за бесценок.

В 1924 году у магазина появилась бесплатная доставка — видимо, пригодился опыт семьи Леруа. Бизнес шел хорошо, и в конце 1920-х Леруа запустили собственное производство. Не-ле-Мин и окрестности были рабочими районами, так что у них не было проблем ни с поиском работников, ни с поиском покупателей, желавших приобрести товары для строительства и дома задешево. Сначала у компании было пятеро работников, а к концу 1930-х — уже около 50.

Сделай сам шале, как у короля

Довольно скоро Леруа-Мерлен занялись и тем самым DIY. Во Франции это направление, весьма популярное там, называют бриколажем. Компания стала производить быстровозводимые здания — от гаражей и сараев до шале и конструкций для летних банкетов. Был даже рифмованный слоган: «On vit comme un roi dans un chalet Leroy» («Мы живем, как короли, в шале Леруа»). Позже к ним добавились и целые сборные дома.

Во время Второй мировой войны нацисты, оккупировавшие Францию, конфисковали товары из магазина для нужд своей армии. А по окончании войны магазин Леруа снова начал торговать списанным снаряжением американской, британской и французской армий. Говорят, выходило еще выгоднее, чем после Первой мировой.

В 1950-е годы бизнес перешел ко второму поколению семьи — сыновьям Бернару и Леонелю Леруа. В некотором смысле только тогда и началась история ритейлера в его современном виде — ведь до того это был всего один магазин в Не-ле-Мин, хотя и весьма успешный.

Бернар и Леонель почти сразу начали открывать филиалы — первый появился в Мерлимоне в том же регионе Па-де-Кале, второй — в Пикардии. Наконец в 1960 году компания официально получила свое нынешнее название — Leroy Merlin.

То было время, когда популярность в Европе набирали супермаркеты, и братья Леруа решили пойти по этому пути. В середине 1960-х они купили складские помещения рядом с одной из заброшенных местных шахт. И открыли в них первый магазин строительных товаров, работающий по принципу супермаркета. Покупатели могли, проходя по магазину, сами брать с полок те товары, которые были им нужны, а не дожидаться, когда им выдадут эти товары продавцы.

К 1971 году ассортимент магазинов Leroy Merlin достиг 8 тыс. наименований, а сами магазины были почти по всей Франции. Вскоре стали появляться конкуренты — в 1969 году во Франции открылся первый магазин Castorama, работавший по той же модели. Leroy Merlin стал активнее открывать свои магазины в дешевых пригородных районах. Уже тогда так делали многие крупные ритейлеры, так что рядом с городами стали появляться крупные торговые центры. И во многих из них — магазины Leroy Merlin.

Распространение по миру

К середине 1970-х ассортимент магазинов доходил до 45 тыс. наименований. Притом в конце 1970-х компания переживала трудные времена. И тогда интерес к приобретению доли в ней выразил основатель продуктового ритейлера Auchan Жерар Мюлье. Он и купил 50% в Leroy Merlin, правда, сделка смогла состояться только после смерти Адольфа Леруа в 1979 году.

В 1981 году в семье случилось еще одно несчастье — в результате несчастного случая погиб Бернар Леруа. Тогда его брат продал Жерару Мюлье оставшиеся акции компании. Новый владелец тут же приступил к реорганизации: теперь магазины еще больше сконцентрировались на продаже различных DIY-товаров и предметов домашнего обихода. А вот от сборных домов, спрос на которые сильно упал, а также от предоставления строительных и столярных услуг отказались.

В конце 1980-х у Leroy Merlin появился нынешний логотип — зеленый треугольник с названием компании. Это должно было символизировать дом (треугольник похож на крышу), движение вверх, а также экологичность товаров сети.

К этому времени у компании было 44 магазина, она вернулась к росту после спада предшествующего десятилетия.

В 1990-е началось международное расширение Leroy Merlin. Первый зарубежный магазин был открыт в 1989 году в Испании. Вскоре появились магазины сети в Бельгии, Польше, Италии, Бразилии. Компания активно приобретала конкурентов в других странах: так, в Бельгии она купила сеть магазинов Bricoman, а в Италии — Bricocenter. В 2000-е продолжилось расширение: открывались магазины в Китае, России, Грузии и других странах.

После экономии и сокращений 1980-х Leroy Merlin снова занялась расширением ассортимента. Например, в конце 1990-х запустила производство и продажу напольных покрытий, домашнего текстиля и т. д. А недавно компания в некотором роде вернулась и к практике столярных услуг, хотя и в новом DIY-виде. Сейчас у Leroy Merlin действует несколько мастерских Techshop (по лицензии одноименной американской компании): в них есть самые разные инструменты — от пил и молотков до 3D-принтеров. В них могут прийти и просто люди, которые хотят что-то смастерить, и студенты для выполнения технических заданий, и дизайнеры, и начинающие предприниматели, которые хотят опробовать свое изобретение.

В 2007 году группу компаний переименовали в ADEO. Помимо собственно Leroy Merlin, сохранившего название, туда входят многочисленные купленные сети в других странах и самой Франции. Сейчас компания занимает третье место среди DIY-ритейлеров в мире — после американских Home Depot и Lowe's.

Выручка Leroy Merlin в прошлом году достигла €9,8 млрд. У компании более 140 магазинов во Франции и еще около 500 по всему миру. Работает в ней 150 тыс. человек. В отличие от многих других международных гигантов Leroy Merlin старается сохранять региональное разнообразие. Ассортимент и формат работы магазина могут отличаться от страны к стране, кроме того, сетью в каждой стране руководит отдельная местная компания.

Яна Рождественская