CNN: Иран помогает России строить завод по производству беспилотников

Аналитики из Разведывательного управления Министерства обороны США на брифинге заявили, что Иран помогает России построить у себя в стране завод по производству БПЛА, передает CNN.

Представители американской разведки утверждают, что производственные мощности завода обеспечат РФ запасом беспилотников, количество которых значительно превысит то число БПЛА, которое она смогла приобрести у Ирана до сих пор.

По словам аналитиков, строительство завода скорее всего завершится к началу 2024 года. По их мнению, появление завода может существенно повлиять на ход конфликта на Украине. Разведуправление Пентагона утверждает, что Иран регулярно отправляет в РФ оборудование для помощи в строительстве завода.

Ранее Вашингтон уже обвинял Иран и Россию в планах построить в РФ завод по производству дронов. В частности, США публиковали снимки, как утверждается, строящегося завода, который якобы расположен на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

Эрдни Кагалтынов