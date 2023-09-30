Reuters: Румыния наращивает силы ПВО на границе с Украиной

Румыния направляет средства противовоздушной обороны к деревням на Дунае, которые граничат с Украиной, сообщили источники Reuters в Минобороны страны. Румыния и НАТО обеспокоены, что российско-украинский конфликт может распространиться на другие страны. Кроме этого власти расширили бесполетную зону и разместили еще четыре американских истребителя F-16.

В первой половине сентября на приграничной с Украиной территории Румынии несколько раз находили обломки беспилотников. Власти Румынии выразили официальный протест России из-за нарушения воздушного пространства. В министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Румыния не знает наверняка, БПЛА какой страны принадлежат обломки, поэтому некорректно заявлять о том, что речь идет именно о российских дронах.

Леонид Уварчев