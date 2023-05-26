Минстрой утвердил планировку новой площадки «Титановой долины» в Алапаевске

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило планировку третьей площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Алапаевском городском округе, где построят крупнейший в России завод по производству стальных шаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, в Алапаевском городском округе планируется строительство завода «Нейвасталь». Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивают в 20 млрд руб. Строительство нового завода в Алапаевске планировалось начать в 2023 году. На будущем производстве будет создано порядка 1,2 тыс. рабочих мест. Потребуются сталевары, вальцовщики, механики, электрики, энергетики, программисты, машинисты кранов, контролеры, лаборанты, водители.

Площадь новой территории «Титановой долины» составит 119 гектаров. Сейчас ОЭЗ состоит из двух площадок общей площадью 400 гектаров, расположенных в Верхней Салде и на Уктусе. Ранее в Алапаевске работал металлургический завод АМЗ, который был признан банкротом в сентябре 2018 года. Задолженность предприятия составляла около 1,1 млрд руб. Имущественный комплекс предприятия несколько раз выставляли на торги.

Диана Сунагатуллина

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