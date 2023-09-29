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Коммерсантъ FM
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Правительство предложило повысить акциз на вино в три раза

Правительство России предлагает с 1 мая 2024 года повысить акциз на вино в три раза — до 108 рублей за литр. Об этом сказано в тексте внесенного в Госдуму проекта поправок в Налоговый кодекс. Текст документа опубликован в электронной базе парламента.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В дальнейшем правительство предлагает индексировать размер акциза — до 112 руб. в 2025 году и 116 руб. в 2026. На текущий момент акциз на вино составляет 34 руб. за литр. Ранее его планировалось увеличить до 35 руб.

В три раза, до 141 руб. за литр, в мае следующего года предлагается увеличить и акциз на игристые вина. В дальнейшем его также планируют проиндексировать до 153 руб. за литр. Сегодня акциз на игристые вина составляет 45 руб.

В следующем году также могут увеличить размер косвенного налога на табак — с 4 116 руб. до 4 448 руб. за кг. Сигареты и папиросы будут облагаться акцизом в 2 813 руб. плюс 16% расчетной стоимости.

С июля в России введен акциз на газированные и сладкие напитки, который составляет 7 руб. за литр. Минфин, как стало известно 26 сентября, планирует получить с него 10,4 млрд руб. в текущем году и по 25 млрд руб. в 2024-2026 годах. При подготовке законопроекта об акцизе власти планировали привлекать в бюджет около 35 млрд руб. ежегодно. В сентябре стало известно, что Минфин снизил ожидания от доходов с акциза на газировку: доходы государства от акциза на сахаросодержащие напитки в текущем году составят 10,4 млрд руб., а в 2024–2026-м — по 25 млрд руб. в год, следовало из пояснительной записки министерства к проекту федерального бюджета.

О борьбе с акцизом на сладкие напитки — в колонке Анатолия Костырева.

Петр Бузлаев

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