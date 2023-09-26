Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин снизил ожидания от доходов с акциза на газировку

Доходы государства от акциза на сахаросодержащие напитки в текущем году составят 10,4 млрд руб., а в 2024–2026-м — по 25 млрд руб. в год. Это следует из пояснительной записки Минфина к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, с которой ознакомился РБК. Однако при подготовке законопроекта об акцизе в прошлом году власти рассчитывали привлекать в бюджет около 35 млрд руб. ежегодно.

Акциз на газированные и сладкие напитки введен в России с 1 июля. Он действует так же, как налог на алкоголь, сигареты или бензин: производители обязаны самостоятельно выплатить его государству. В случае с газировками это 7 руб. за каждый литр продукции. Налог не распространяется на соки, морсы, сиропы, молоко и молочную продукцию, кисели или иные напитки на растительной основе

Планировалось, что дополнительные доходы федерального бюджета от акциза пойдут на борьбу с сахарным диабетом. Из-за введения этого налога некоторые компании были вынуждены сократить инвестиции и отказаться от новых проектов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Эффект акциза».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...