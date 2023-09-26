Минфин снизил ожидания от доходов с акциза на газировку

Доходы государства от акциза на сахаросодержащие напитки в текущем году составят 10,4 млрд руб., а в 2024–2026-м — по 25 млрд руб. в год. Это следует из пояснительной записки Минфина к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, с которой ознакомился РБК. Однако при подготовке законопроекта об акцизе в прошлом году власти рассчитывали привлекать в бюджет около 35 млрд руб. ежегодно.

Акциз на газированные и сладкие напитки введен в России с 1 июля. Он действует так же, как налог на алкоголь, сигареты или бензин: производители обязаны самостоятельно выплатить его государству. В случае с газировками это 7 руб. за каждый литр продукции. Налог не распространяется на соки, морсы, сиропы, молоко и молочную продукцию, кисели или иные напитки на растительной основе

Планировалось, что дополнительные доходы федерального бюджета от акциза пойдут на борьбу с сахарным диабетом. Из-за введения этого налога некоторые компании были вынуждены сократить инвестиции и отказаться от новых проектов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Эффект акциза».