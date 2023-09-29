Беглов: переезд «Газпрома» дорого обошелся бюджету Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о том, как переезд ПАО «Газпром» отразился на городском бюджете. По его словам, доходы компании не покрывают расходы Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ситуацию вокруг бюджета обсудили на заседании губернатора с членами правительства Петербурга. Градоначальник отметил, что траты бюджета превышают поступления в рамках деятельности «Газпрома». Несмотря на такую картину, городские власти ведут работу согласно обязательствам в отношении акционерного общества. Господин Беглов подчеркнул, что если для других «Газпром» — «манна небесная, то для города это большая расходная часть», и добавил, что Петербург «ничего практически не получает».

Вместе с тем губернатор перечислил, на что направляются бюджетные средства. За счет этих денег Смольный возведет две магистрали, которые обеспечат доступ к башне «Газпрома». Помимо этого, специалисты расширят внутриквартальную сеть дорог.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург