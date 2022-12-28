Фактор «Газпрома»: итоги петербургской прописки

По результатам 2022 года налоговые отчисления группы «Газпром» в бюджет Санкт-Петербурга составят около 230 млрд рублей — почти четверть всех доходов города. Специалисты из разных отраслей высоко оценивают роль госкорпорации в преображении и развитии города, считая, что ставка Смольного на сотрудничество со стратегическим партнером уже принесла заметные плоды. Но при этом эксперты обращают внимание властей на необходимость диверсификации рисков, связанных с зависимостью от положения ключевого партнера, чтобы Петербург не превратился в моногород с единственным градообразующим предприятием.

На протяжении двух десятилетий Санкт-Петербург боролся за приход стратегического инвестора. Долгожданный переезд ПАО «Газпром» в Северную столицу подогревался спорами вокруг строительства «Лахта-центра». В итоге башню «Газпрома» называют сегодня новой доминантой Петербурга и ориентиром не только на карте города, но и в бизнесе, особенно в сферах коммерческой и жилой недвижимости.

Цифры влияния

Участие инвестора в жизни города отражается во многих сферах деятельности. Так, на 1 января 2022 года уровень газификации Санкт-Петербурга достиг 95,4%. В планах группы «Газпром» к 2026 году полностью завершить технически возможную газификацию города. Кроме этого, с 2005 до 2022 года силами госкорпорации построено и реконструировано более 270 котельных, отремонтировано, заменено и проложено свыше 1,8 тыс. км тепловых сетей.

В сфере благоустройства компанией реконструировано более 100 улиц, скверов и площадей, установлено свыше 17 тыс. уличных светильников. В рамках поддержки учреждений культуры с финансовым участием ПАО проводятся реставрационные выставочные работы в крупнейших музейных комплексах. В ГМЗ «Царское Село» восстановлены интерьеры в церкви Воскресения Христова, завершено воссоздание Лионского зала, возрождаются полностью утраченные в годы Великой Отечественной войны интерьеры Зубовского флигеля Екатерининского дворца. С 2009 года группа «Газпром» является постоянным партнером ГМЗ «Петергоф» в восстановлении Китайского дворца в Ораниенбауме. К настоящему моменту отреставрированы тринадцать из семнадцати интерьеров дворца.

«Газпром» является крупнейшим заказчиком для предприятий промышленного комплекса Санкт-Петербурга. В совместной работе по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций города в интересах ПАО «Газпром», в том числе импортозамещающей, к настоящему времени приняли участие 140 городских предприятий. В 2021 году между Минпромторгом России, правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» было подписано соглашение о взаимодействии по вопросу развития промышленного потенциала города для нужд газовой отрасли.

Налоговые рекорды

Результат прихода в Петербург «Газпрома» стал показательным в 2022 году, когда налоговые платежи компании в городской бюджет достигли 230 млрд рублей. Об объеме налоговых поступлений, занимающих почти четверть в общегодовых доходах города, сообщили на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничества между компанией и городом в середине декабря.

Самая внушительная цифра присутствия госкорпорации в Северной столице, тем не менее, вызывает опасения экспертов. Александр Ходачек, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге, напоминает, что такую большую сумму налоговых поступлений перечислила не только головная компания ПАО «Газпром», но и ее многочисленные дочерние структуры. «Я бы не особенно радовался этой сумме, поскольку с 1 января 2023 года вступят в силу поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ, предусматривающие отмену консолидированной группы налогоплательщиков. В связи с этим город неизбежно столкнется с проблемой выпадающих доходов»,— указывает господин Ходачек.

По мнению заместителя генерального директора фонда «Дом.РФ» Антона Финогенова, ставка на стратегических партнеров не должна быть единственной в развитии экономики города: «Вопрос диверсификации стоял 15–20 лет назад, когда к нам пришли такие ключевые инвесторы, как "Газпром" и ВТБ, и сегодня он по-прежнему актуален. Когда объявляются цифры в 200–230 млрд рублей дополнительных доходов, нужно сразу ставить вопрос: а на какие инфраструктурные проекты или на что иное пойдут эти средства? Например, на компенсацию выпадающих расходов, которые могут возникнуть в последующие годы?»

Ставка на ключевого инвестора была и остается безальтернативной, признает господин Финогенов. Вторым локомотивом экономики был IT-сектор, испытывающий в этом году понятные трудности. «Поэтому важно продолжать политику диверсификации и смотреть в сторону секторов, которые будут поддерживать экономику в дальнейшем»,— добавляет заместитель генерального директора фонда «Дом.РФ».

Однако есть и риск: если налоги «Газпрома» действительно занимают 20% от всех доходов города, Петербург может разделить судьбу моногородов с единственным градообразующим предприятием. «Моногород очень зависит от своего градообразующего предприятия, такому субъекту трудно планировать свои доходы и расходы без оценки конъюнктуры рынка данного предприятия. Любые колебания на рынке могут сказываться на развитии города как позитивно, так и негативно,— рассуждает Леонид Лимонов, профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр».— Конечно, очень хорошо, что "Газпром" обеспечивает город большими налоговыми поступлениями, но одновременно это сильно повышает риски планирования в среднесрочной перспективе и даже на ближайший год».

Ощутимые результаты

Если влияние переезда штаб-квартиры ПАО «Газпром» в Санкт-Петербург на бюджет города лучше рассматривать с точки зрения общей экономической ситуации, то сфера недвижимости стала тем сегментом рынка, который первым ощутил эффект от смены прописки госкорпорации. Хотя, по отзывам игроков рынка, опасения были и здесь.

«Главными вопросами в нашей сфере были: а что будет, если "Газпром" вдруг перестанет брать в аренду дополнительные квадратные метры и сразу весь целиком переедет в "Лахта-центр"? А упадет ли из-за этого офисный рынок Петербурга?— вспоминает Алексей Лазутин, руководитель отдела инвестиционных продаж и корпоративных услуг IPG.Estate.— Только ленивый с 2017–2018 годов не обсуждал так называемый фактор "Газпрома"».

По данным господина Лазутина, объем рынка офисной недвижимости превышает 3 млн кв. м, и на нем «Газпром», бесспорно, является одним из драйверов, влияющих на ситуацию в сегменте. «Повлиял приход "Газпрома" и на рынок жилой недвижимости,— продолжает представитель IPG.Estate.— Один только переезд топ-менеджеров компании формирует сегмент жилой недвижимости бизнес-класса».

Кроме этого, полагает господин Лазутин, «Газпрому» удалось всколыхнуть консервативную петербургскую общественность: «Исторический центр Петербурга — памятник ЮНЕСКО. У нас сильны градозащитные настроения, и мы как петербуржцы уважаем это. Но "Газпрому" удалось внести свежий взгляд на облик города. Можно по-разному относиться к "Лахта-центру", но он уже фактически стал доминантой Петербурга. Поэтому уже сейчас можно сказать, что вклад "Газпрома" будет точно заметен. Наверное, уже и сквозь века».

Мечты сбываются

В компаниях и организациях «Газпрома», расположенных в Санкт-Петербурге, представлено более 250 специальностей. По информации HeadHunter по Северо-Западу, 2022 год показал положительную динамику откликов и приглашений на вакансии группы. В январе 2022 года приглашений на собеседования в структуры «Газпрома» было на 171% больше, чем в прошлом году, в мае — на 123%, а в ноябре — на 93%. В первой пятерке регионов РФ по количеству вакансий «Газпрома» Санкт-Петербург занимает первое место с долей 19% от общего количества всех вакансий. Москва с 10% вакансий занимает второе место.

При этом Екатерина Соловьева, руководитель отдела маркетинга HeadHunter по Северо-Западу, отмечает острый дефицит производственных кадров в добывающих отраслях, так называемых синих воротничков, не только в Петербурге, но и по России в целом. В этом смысле взаимодействие «Газпрома» с учебными заведениями помогает восстановить престиж рабочих специальностей. «Сегодня мы часто видим, что уровень заработной платы квалифицированных рабочих кадров выше, чем у офисных сотрудников»,— делится наблюдениями госпожа Соловьева.

Будущее отрасли

По данным «Газпрома», в настоящее время семь высших учебных заведений Петербурга являются вузами — партнерами компании. С 2015 года до первого полугодия 2022 года в структуры группы было трудоустроено более 1,5 тыс. выпускников петербургских вузов. Последние пять лет трудоустройство петербургских выпускников в компании группы превышает 200 человек в год, при этом около 150 человек — это выпускники вузов-партнеров.

«У "Газпрома" еще есть свой корпоративный университет, который занимается вопросами переподготовки как среднего персонала, так и рабочих специальностей и топ-менеджмента,— уточняет Александр Ходачек.— Компания представляет собой вертикально интегрированный холдинг, в котором задействовано очень много технических специалистов».

С началом программы догазификации риск сокращения рабочих мест в структурах госкорпорации сведен к минимуму, думает господин Ходачек. Это огромный рынок, обеспечивающий поток заказов для малых и средних предприятий, связанных, например, с приборами учета, проведением и прокладкой малых газопроводов, работой для кадастровых инженеров. «Этот рынок настолько объемный, что никакие внешние обстоятельства — скачки цен на углеводородное сырье, санкции — не повлияют на программу догазификации,— убежден президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.— Сегодня газифицировано примерно 80% регионов страны, к концу 2030 года "Газпром" собирается довести эту цифру до 88%. И поскольку "Газпром" расположен в Санкт-Петербурге, все заказы пойдут отсюда, и пойдут они прежде всего на предприятия Северо-Запада, а потом уже и на остальные регионы».

Точка опоры

Массовый исход из России IT-компаний стал трендом уходящего года. «Здесь мы видим, что те люди, которые не захотели релоцироваться, а решили остаться в Петербурге, были, в том числе, привлечены "Газпромом". Группа сыграла не последнюю роль в том, чтобы опытные и квалифицированные кадры остались в нашей экономике и продолжили ее развивать»,— сообщает госпожа Соловьева.

На вакансии группы компаний «Газпром» в основном требуются люди с опытом работы, объясняет представитель HeadHunter, а это как раз свидетельствует о важности связи компании с институтом образования и выстраиванием практики ориентированного обучения, когда человек уже во время учебы получает практический опыт и, выходя из вуза, устраивается на работу как специалист с опытом. «И пусть даже его пригласит не "Газпром", но такого человека рынок труда поглощает очень быстро»,— уверяет госпожа Соловьева.

«Система корпоративного университета "Газпрома" будет обезглавлена, если у нее не будет связи с высшими учебными заведениями»,— соглашается господин Ходачек.

Свято место

Палочкой-выручалочкой стала госкомпания в 2022 году и для рынка офисной недвижимости, удержав его от падения. Так, в конце июня «Газпром нефть» закрыла крупнейшую сделку в истории петербургского офисного рынка, арендовав несколько корпусов «Невской ратуши».

«Даже в такое трудное время группа "Газпром" стабильно берет свое ежегодное количество площадей,— подтверждает Алексей Лазутин.— Я бы не хотел использовать слово "спасатель", но называть "Газпром" ньюсмейкером на офисном рынке Петербурга можно совершенно точно».

Когда обсуждались планы о переезде госкорпорации в «Лахта-центр» в 2024 году, аналитики оценивали вызванный фактором «Газпрома» рост вакансии офисной недвижимости на уровне 5–10%. Примерно такой же объем свободного предложения создали в этом году уехавшие IT-компании. «И рынок ответил очень просто: девелоперы просто не стали выводить новые объекты, чтобы не выбрасывать дополнительные свободные площади»,— обозначает ситуацию господин Лазутин. При этом эксперт акцентирует внимание на том, что требования к площадям у «Газпрома» значительно отличаются от запросов «айтишников»: «Все знают, что группа всегда полностью переделывает под себя здание, а это дает вторичный эффект для небольшого сегмента рынка отделки офисных помещений».

Отзывы и предложения

Оценивая результаты недолгого периода петербургской прописки группы «Газпром» в Санкт-Петербурге, эксперты предлагают разные сценарии дальнейшего взаимодействия города и госкорпорации.

Леонид Лимонов призывает не спешить с выводами и дождаться заселения ключевым партнером города своей новой штаб-квартиры, появление которой в Петербурге, безусловно, ознаменовало начало формирования новых субцентров Северной столицы. Вместе с тем профессор Лимонов сомневается в готовности всех структур «Газпрома» съехать из прекрасных зданий в центре города, например, на Почтамтской улице (офис «Газпром нефти») или Конногвардейском бульваре (представительство «Межрегионгаза»). «От хорошего не принято отказываться»,— философски замечает эксперт.

Антон Финогенов настаивает, что Петербургу нужно продолжать привлекать крупный бизнес, необязательно «Газпром»: «Если посмотреть на топ-30 крупнейших компаний России, а большинство из них в том или ином виде связано с добычей и переработкой ресурсов, мы увидим, что основная их часть зарегистрирована в Москве, не имея к ней прямого отношения. Учитывая, что Петербург является не менее, а зачастую и более привлекательным местом для получения высшего образования, покупки недвижимости для людей из развитых сырьевых регионов, почему бы не продолжить эту практику зависимости не от одной, а от двух-трех крупных госкорпораций. Будет гораздо лучше, если их перечень будет длиннее».

В ситуации с «Газпромом» эксперт рекомендует проводить побольше публичных обсуждений о преимуществах, получаемых городом от сотрудничества со стратегическим партнером, например, о дополнительных доходах в бюджет Петербурга. Также важно «проактивно стимулировать» те смежные секторы, которые могут нести экономический эффект для «Газпрома», «Газпром нефти», и вместе с тем развивать налоговые и бюджетные доходы Петербурга.

Господин Лазутин предлагает открывать представительства Петербурга в других регионах России (по примеру филиалов главных театров города), тиражировать опыт по созданию современных, уютных городских центров притяжения, а не наоборот — пытаться дополнить все большими функциями уникальный петербургский образ жизни. Второе предложение руководителя отдела инвестиционных продаж и корпоративных услуг IPG.Estate: по шаблону сотрудничества с «Газпромом» давать варианты преференций другим крупным госкорпорациям. «А третий безумный вариант — передача Петербургу при содействии "Газпрома" части столичных полномочий. Например, функций технадзора, или даже каких-то министерств»,— фантазирует господин Лазутин.

Научный прорыв

Госпожа Соловьева выступает за системные и структурные вложения крупных работодателей в подготовку трудовых ресурсов: «Идеи с научно-интеллектуальными кампусами, лабораториями и подготовкой педагогических кадров для них кажутся тем фундаментом на долгие годы вперед, который вне зависимости от присутствия "Газпрома" в городе останется с нами и поможет Петербургу развиваться».

Господин Ходачек полагает, что первым шагом в укреплении сотрудничества должно стать рассмотрение стратегии компании «Газпром» на Совете по стратегическому развитию Петербурга, возглавляемом губернатором Александром Бегловым. «На основании этого надо внести изменения в стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2035 года и включить участие госкорпорации в 18 программ города»,— подчеркивает эксперт.

Помимо этого, господин Ходачек видит необходимость в шефстве компании над научно-прикладными лабораториями в среднеобразовательных школах: «Город тратит на создание этих лабораторий большие деньги, а кто их будет курировать, пока не совсем ясно. Работа с циклом "Ранняя профориентация — поступление в средние специальные и высшие учебные заведения" по направлениям крупного вертикально интегрированного холдинга будет очень важным для того, чтобы все хорошее, что есть в Петербурге, мы тиражировали в другие регионы».

Александра Тен