Посылки спускают с небес

Доставку товаров дронами планируют запустить в столице в 2024 году. Эксперимент в одном из районов Зеленограда будет проводить Центр управления городской аэромобильностью, заявил на Российской неделе государственно-частного партнерства глава организации Андрей Аникин. «Известия» пишут, что у компании уже оснащены взлетные площадки, установлены наземные станции наблюдения за полетом и система мониторинга спутниковых навигационных сигналов. Предполагается, что беспилотники будут доставлять посылки весом до 30 кг и готовую еду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Между тем для такого сервиса потребуется серьезная подготовка площадок для приема грузов, пояснил директор компании «Коптер Экспресс» Олег Понфиленок:

«В первую очередь, нельзя лететь просто по адресу, так никто не делает. Все летают по координатам, и все точки, куда надо добраться, должны быть проработаны.

То есть речь идет не о том, чтобы вылетать на произвольный адрес, а о том, что компания-оператор на каждую точку доставки, каждый адрес, каждый дом, который она хочет подключить к этой системе, должна досконально изучить, выбрать конкретные места, продумать, как будет осуществляться выгрузка товара непосредственно клиенту, как обеспечить контроль получения.

Ведь, грубо говоря, если просто опускать посылку на землю, то она может и в лужу попасть. То есть это должна быть распределенная сеть — откуда, куда — и дальше уже осуществляется работа только по этим подключенным точкам.

Так что стандартные девятиэтажки в Москве с точки зрения инфраструктуры все-таки не готовы к этому.

Где-то под окнами деревья растут, где-то провода натянуты, где-то фонарные столбы установлены. То есть везде требуется адаптация под конкретные места для доставки».

Центр управления городской аэромобильностью заявил, что уже заключил восемь соглашений с заказчиками. «Известия» уточняют, что партнерами, в частности, стали «Вкусвилл», X5 Group, «Почта России», «Додо Пицца», МТС и Capital Group.

Однако никто из них не подтвердил “Ъ FM”, что контракты уже заключены. В компаниях отметили, что проект пока на стадии обсуждения.

Кроме того, для многих игроков рынка идея пересылки товаров дронами вообще выглядит сомнительной. Так, Сергей Затылков, основатель сети правильного питания «Фитнес Меню», которая также доставляет свои боксы клиентам, признался, что не доверяет беспилотникам:

«Я просто в принципе всю эту работу изначально не понимаю. Очень много минусов. Дрон же в квартиру, в окошко не залетит. То есть клиенту придется куда-то спускаться.

Часто бывает так, что заказчик на связь не выходит или, например, отошел куда-то по делам. Так что с людьми-то тяжело бывает работать, с техникой еще сложнее будет».

Некоторые собеседники “Ъ FM” сомневаются, что экспериментальному сервису в конечном итоге удастся получить разрешение на полеты дронов. С начала мая 2023-го в Москве действует запрет на запуск БПЛА.

Мэр Сергей Собянин объяснял, что дроны затрудняют работу правоохранительных органов.

Кроме того, Зеленоград — территория, выбранная для опыта, находится недалеко от аэропорта Шереметьево, напомнил основатель компании Flydrone Никита Данилов:

«Во-первых, беспилотник, который везет груз, должен быть обязательно застрахован, в том числе и от ущерба третьими лицами. И, наверное, компании должны уже придумать механизм страхования груза.

Во-вторых, обязательно он должен быть оборудован транспондером, потому что такой дрон должен быть виден всем. Собственно говоря, это и будет отчасти соблюдением безопасности полетов.

Третье — маршрутизация. Действительно, для логистических целей самое разумное, особенно в городской черте, выстроить маршруты. То есть вы должны согласовать полет с аэронавигацией и муниципалитетом. На текущий же момент воздушное пространство большинства регионов закрыто».

Доставка товаров дронами уже давно вошла в практику многих компаний по всему миру, но перевозка готовых блюд все еще остается задачей трудновыполнимой.

Лидером в этом сегменте считается китайская Meituan, которая специализируется на работе в городских кварталах с плотной застройкой. Компания отказалась от доставки до порога — дрон оставляет заказ в специальных киосках, которые зачастую располагаются на крышах зданий.

За аппаратами следят операторы. У каждого на контроле по 10 дронов, и в экстренной ситуации диспетчер может взять управление на себя.

За прошлый год беспилотники Meituan выполнили более 100 тыс. доставок в Шэньчжэне. Ее чистая прибыль за прошлый год приближается к $7 млрд.

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Светлана Белова