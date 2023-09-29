Одобрено строительство отеля за 2 млрд рублей на месте «Книжного Новгорода»

Земельный совет Нижегородской области одобрил выделение земельного участка под строительство гостиничного комплекса «Телеграф» на пересечении улиц Алексеевская и Варварская у площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. По данным областного правительства, стоимость проекта оценивается в 2,057 млрд руб. Застройщиком выступит ООО «Телеграф», учрежденное 7 августа текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При подготовке к строительству планируется снести Нижегородский центр крови, расположенный в начале улицы Варварской. По данным областного минздрава, пятиэтажное здание находится в аварийном состоянии и работать в нем опасно. До конца 2024 года оно будет освобождено. В настоящее время в правительстве подбирают варианты для переезда.

И.о. министра имущественных и земельных отношений Сергей Баринов в ходе заседания отметил, что по части планируемого к застройке участка идут суды с предпринимателем Дмитрием Володиным. «Мы этот суд уже выиграли, он должен будет освободить занимаемый участок. Сейчас на нем стоит магазин "Книжный Новгород". К ноябрю 2024 года господин Володин должен будет его демонтировать. Мы обязательно проработаем компенсационные условия за освобождение участка»,— уточнил и.о. министра.

Как писал «Ъ-Приволжье», в рамках судебного разбирательства магазин «Книжный Новгород» признан самовольной постройкой. Магазин был с нуля построен на месте снесенных торговых рядов и открыт в марте 2023 года. При этом подконтрольная Дмитрию Володину компания «Весенние инвестиции» ранее также обращалась в областное правительство за предоставлением этой территории под строительство гостиницы. В минимущества отказались рассматривать эту заявку, заявив, что строительство гостиниц не входит в перечень видов разрешенного использования для предоставления без торгов земельного участка, на котором стоит магазин.

На заседании земельного совет господин Баринов уточнил, что потенциальный инвестор готов создать книжный магазин на первом этаже будущего отеля. Региональные власти за счет этого надеются снять негатив в обществе, появившийся после сообщений о грядущем сносе «Книжного Новгорода».

Андрей Репин