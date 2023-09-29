Британия обсуждает со странами G7 пересмотр потолка цен на российскую нефть

Великобритания обсуждает со своими партнерами по G7 — Германией, Италией, Канадой, Францией, Японией и США — эффективность потолка цен на российскую нефть в условиях изменения мировых цен на топливо. Об этом в интервью Reuters сообщила министр финансов королевства Джоанна Пенн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Госпожа Пенн заявила агентству, что ограничение стоимости российской нефти оказалось успешным в плане сохранения поставок на мировой рынок. Эта мера также позволила сократить доходы России и одновременно увеличить затраты страны на экспорт нефти, отметила министр. «Мы должны следить за их эффективностью. Мы должны думать о том, как будут развиваться ответные меры, и, следовательно, как можно изменить предельные цены»,— добавила Джоанна Пенн.

Министр отметила, что Великобритания продолжает соблюдать ценовой потолок в $60, но обсуждает дальнейшую ценовую политику со своими партнерами, в том числе с США, и держит ее «в постоянном поле зрения». Отвечая на вопрос агентства, обсуждает ли Великобритания формальный пересмотр ограничений цен на российскую нефть, госпожа Пенн сказала: «Формальный пересмотр предельной цены — это один из аспектов такой политики».

Предельная цена в $60 за баррель при отгрузке из российских портов была введена G7, Евросоюзом и Австралией, в ответ на то, что РФ начала боевые действия на Украине. По задумке ЕС, судовладельцы и страховщики не должны перевозить и страховать танкеры с российской нефтью, в случае если она продана по цене выше потолка.

После введения потолка цен международные компании стали отказываться от танкеров, которые возили российскую нефть. Тем не менее, по оценкам Bloomberg, примерно две трети нефти и нефтепродуктов из России перевозится судами, застрахованными или принадлежащими странам, которые присоединились к ценовому потолку на поставки РФ. При этом транспортируемая нефть продается выше установленного потолка.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals с 15 августа по 14 сентября 2023 года составила $77,03 за баррель. Cнизить дисконт Urals к Brent удалось за счет договоренности России и Саудовской Аравии о добровольном сокращении нефти за рубеж на 500 тыс. баррелей в сутки. Добровольное сокращение будет действовать и в 2024 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррели по осени считают».

Милена Костерева