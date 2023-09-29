Главные новости к утру 29 сентября

Минобороны сообщило об уничтожении системой ПВО 11 беспилотников. Один БПЛА был сбит в Калужской области, еще десять — в Курской области, где из-за атаки обесточены пять населенных пунктов.

По данным «Ъ», экс-гендиректор специализировавшейся на ремонте боевых кораблей промышленной группы «Новик», бывший депутат Госдумы Алексей Лященко стал фигурантом дела о мошенничестве. По версии следствия, он вместе с подчиненными организовал хищения бюджетных средств под предлогом страхования проводимых работ.

Палата представителей США не поддержала сокращение военной помощи Украине. Конгрессмены отклонили две поправки, одна из которых предполагала полный отказ от выделения средств Киеву, вторая — отказ от предоставления ему $300 млн.

МТС-банк запустит сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках, которые прекратили принимать платежи из РФ, выяснил «Ъ». Речь идет о таких сервисах, как Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play.

Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой. Согласно документу, в случае конфликта Чехия «станет важной транспортной артерией для союзных войск». В октябре стратегия должна пройти согласование в чешском правительстве.

Ассоциация больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, «Ростелеком», «МегаФон») не поддержала правительственный законопроект о контроле силовых структур за базами персональных данных. АБД считает, что прямой доступ силовиков к информационным системам нарушит их целостность и создаст для бизнеса угрозу нарушения других законов.

Линия обороны российских войск оказалась крепче, чем думал Запад, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин. По его словам, нужно скорректировать ожидания от итогов контрнаступления Украины в краткосрочной перспективе.

Как выяснил «Ъ», ООО «Эй Кей Раша», управляющее примерно 100 заведениями KFC в России, не будет менять вывески на Rostic’s и сохранит прежнее название как минимум до 2035 года. На ребрендинг всех точек продаж рассчитывал прежний владелец сети Yum! Brands.

Производитель бумажной продукции «Комус» планирует начать поставлять решения для кибербезопасности, узнал «Ъ». Реализовать проект сеть намерена в партнерстве с интегратором профильных решений «Информзащита».

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