Минобороны сообщило об уничтожении системой ПВО 11 беспилотников за ночь

Минобороны России сообщило, что система ПВО ночью сбила 10 украинских беспилотников над территорией Курской области. Еще один БПЛА был сбит над Калужской областью. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Курский губернатор Роман Старовойт говорил, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Беловском районе. В результате загорелся трансформатор, оказались обесточены пять населенных пунктов и больница. Калужские власти об атаке не сообщали.

Лаура Кеффер