Глава генштаба Британии: линия обороны РФ оказалась крепче, чем думал Запад

Странам Запада, возможно, нужно скорректировать ожидания от итогов контрнаступления Украины, в краткосрочной перспективе, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин. По его словам, линия обороны российских войск оказалась крепче, чем полагали на Западе.

Как заявил господин Радакин The Times, сейчас фактически идет «война на истощение», и для победы в ней необходима военная и экономическая мощь. «Военные выигрывают битвы, но именно экономика и устойчивость, как правило, выигрывают войны», - убежден адмирал.

По его мнению, ситуация усложняется недостатком военной подготовки у украинских солдат, а также неоднородностью техники и вооружений, среди которой есть вооружения и советского периода, а также более современные поставки от Запада. Тони Радакин считает, что на контрнаступлении сказалась в том числе плохая погода.

«Затем был проведен военный анализ относительно (возможностей.— "Ъ") России. (Выяснилось.— "Ъ"), что в действительности некоторые из российских оборонительных сооружений оказались крепче, чем изначально предполагалось»,— сказал глава британского генштаба (цитата по ТАСС).

25 сентября Украина получила первую партию танков американских Abrams. Однако, по данным The Wall Street Journal, украинские власти признают, что это вряд ли изменят ситуацию на поле боя. 27 сентября глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о продвижении российских войск.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Западный завоз».

Лаура Кеффер