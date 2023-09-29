В Курской области из-за атаки БПЛА обесточены пять населенных пунктов

Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Один из трансформаторов загорелся, в результате обесточены пять населенных пунктов и больница.

«Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В области действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 24 сентября из-за атаки украинских БПЛА было повреждено здание регионального управления ФСБ, 25 сентября — несколько частных домовладений. 26 сентября БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, оказались обесточены семь населенных пунктов.

Лаура Кеффер