Палата представителей США не поддержала сокращение помощи Украине

Палата представителей США проголосовала против двух поправок к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начнется 1 октября), подразумевавших сокращение военной помощи Украине. Трансляция заседания велась телеканалом C-SPAN.

Автором первой поправки был член Республиканской партии от Флориды Мэтт Гетц, предлагавший полностью отказаться от выделения средств Киеву. В поддержку инициативы выступили 93 члена Палаты представителей, против — 339.

Вторую поправку внес республиканец от Аризоны Энди Биггс. Он предлагал исключить из проекта бюджета пункт о предоставлении Украине $300 млн. Эту идею поддержали 104 конгрессмена, против высказались 330.

До завтрашнего дня, 30 сентября, Конгресс должен завершить работу над бюджетом на следующий год или хотя бы принять временную резолюцию о финансировании правительства. Сенат предложил сократить объем средств на помощь Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выступал против включения в бюджет помощи Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Лаура Кеффер