Главные анонсы 29 сентября

В Госдуму будет внесен проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Совета Госдумы соберется на заседание.

В храме Всемилостивого спаса в Москве в 12:00 состоится прощание с первым президентом московского ЦСКА Виктором Мурашко. Мурашко умер 27 сентября на 88-м году жизни.

В Москве пройдет Ялтинский международный экономический форум с участием глав новых регионов России.

Апелляционная коллегия Верховного суда России рассмотрит жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на решение о передаче дела о хищении активов «МСП Банка» в Бабушкинский суд Москвы.

В Ереване оппозиция вновь намерена провести митинг на площади Республики с требованием отставки премьера.

В Хельсинки пройдет международный форум по безопасности. Участвуют премьер-министр страны Петтери Орпо, министр иностранных дел Элина Валтонен, министр обороны Антти Хяккянен, командующий Европейским командованием Вооруженных сил США, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и другие.

В Берлине состоится встреча канцлера страны Олафа Шольца с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Главы этих стран также проведут встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В Дании состоится визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли передаст пост преемнику Чарльзу Брауну.

Во Флориде запланирован запуск партии мини-спутников компании SpaceX для пополнения орбитальной группировки системы Starlink.