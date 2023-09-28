Непризнанная республика Нагорный Карабах официально прекращает свое существование. Соответствующий указ подписал президент НКР Самвел Шахраманян. Процесс передачи власти азербайджанской администрации должен завершиться в январе 2024 года. Между тем армянское население продолжает покидать свои дома. В Баку заявляют, что никакой опасности для местных жителей нет. Тем временем объявлено, что на Южном Кавказе приступает к работе американская наблюдательная миссия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия рискует потерять свои позиции в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех государственных учреждений и организаций Нагорного Карабаха (армянское название Арцах) до 1 января 2024 года. Таким образом к этой дате непризнанная республика прекращает свое существование.

Населению, в том числе и тем, кто находится за пределами региона, предписано ознакомиться с условиями реинтеграции территории в состав Азербайджана, чтобы затем самостоятельно решить, оставаться или покинуть места проживания. Безусловно, исторический день.

НКР была провозглашена 2 сентября 1991 года, просуществовала 32 года. Самый старый и продолжительный конфликт на постсоветском пространстве завершился. Как бы то ни было, официально дела обстоят именно так. Это еще и к вопросу о судьбе замороженных конфликтов — все, как видно, рано или поздно приходит к своему логическому концу.

Собственно, армянское население, похоже, свой выбор сделало, по крайней мере, на сегодня так кажется. Люди массово выезжают, колонны идут в сторону Армении. Мировые средства массовой информации активно освещают данные события. Это, как говорится, без комментариев.

Азербайджан просит этого не делать, но не препятствует, договоренности соблюдает. В Москве тоже не понимают, почему это люди уезжают. Но так происходит. Учитывая, что Армения — не самое большое государство — есть определенная угроза гуманитарной катастрофы. Так что мировому сообществу, наверное, следовало бы действовать активнее.

Ильхам Алиев тем временем встретился в Баку с представителями Госдепа и администрации американского президента Джо Байдена, в том числе и главой USAID (Агентство по международному развитию США) Самантой Пауэр. Понятно, для президента Азербайджана принципиальный вопрос показать мировому сообществу как похорошел, вернее, похорошеет бывший Нагорный Карабах после возвращения законной власти. Он готов организовать соответствующую миссию ООН и других организаций, разместить наблюдателей. Решено, что США развернут на Южном Кавказе группу реагирования для оценки ситуации и координации американской гуманитарной помощи.

А что же Россия? Дмитрий Песков заявил, что назвать виновных в том, что карабахские армяне покинули свои дома, не представляется возможным, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет. Однако Армения остается нашим союзником, а Азербайджан — важным партнером.

Хотя Ереван все-таки всерьез решил ратифицировать Римский статут, но в Кремле надеются, что отношения двух стран это не ухудшит. Но в РФ в последнее время очень недовольны армянским руководством — не туда оно идет и смотрит. Поэтому насчет ухудшения отношений — это вопрос очень спорный. Кажется, что это как раз сейчас и происходит. В Ереване открыто обвиняют Кремль, что не защитили.

К слову, если конфликта в Нагорном Карабахе больше нет, значит, и посредник как бы уже и не особо нужен. В Баку, как мы видим, находятся не российские, а американские представители. Кажется, что регион будет хорошеть и без участия Москвы. Впрочем, это вопрос перспективы.

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