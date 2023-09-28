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Коммерсантъ FM
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Артрасчет обвинили в веерных обстрелах

Закончено дело в отношении семи военнослужащих «Азова»

Как стало известно «Ъ», перед Верховным судом ДНР впервые предстанет целая группа украинских военнослужащих, обвиняемых в массовых обстрелах домов мирных жителей. Семь членов расчета 122-миллиметровой гаубицы обвиняются в том, произвели более 200 выстрелов по населенным пунктам, в которых не было военнослужащих ДНР и российской армии. Усугубляет вину фигурантов, по данным следствия, их служба в подразделении «Азов» Нацгвардии Украины, которое было признано террористическим и запрещено решением Верховного суда РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Военная прокуратура объединенной группировки войск (сил), сообщили «Ъ» в Главной военной прокуратуре (ГВП), утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира расчета сержанта Александра Турчина, командира орудия Д-30 сержанта Максима Чередниченко, а также номеров обслуги орудийного расчета старшего солдата Тараса Зварычука, сержанта Георгия Летягина (на время прикреплен к орудию в должности санинструктора), солдата Дмитрия Чибукова, младшего сержанта Дениса Дорохина и старшего солдата Александра Сыкылынды.

Военными следственными органами СКР им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти), ч. 1 ст. 356 (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба). Военную службу они проходили по контрактам в гаубично-артиллерийской батарее войсковой части А-3057 (запрещенный полк «Азов») Национальной гвардии Украины.

По данным следствия, с 3 марта по 10 апреля 2022 года обвиняемые из 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 осуществляли неизбирательные веерные обстрелы жилого массива в селах Бердянское и Володарское в ДНР.

Ими было произведено не менее 220 выстрелов осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами. Обстрелы, не обусловленные военной необходимостью, привели к разрушению как минимум трех домов, а также хозяйственных построек. Не успевшие эвакуироваться мирные жители во время обстрелов прятались в подвалах, однако жертв избежать не удалось — скончалась 52-летняя женщина, получившая осколочное ранение головы. Жила она на Школьной улице села Володарское.

Фигуранты расследования признали свою вину, рассказав, что открывали огонь, выполняя приказы командования своего подразделения.

Николай Сергеев

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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