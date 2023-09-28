Артрасчет обвинили в веерных обстрелах

Как стало известно «Ъ», перед Верховным судом ДНР впервые предстанет целая группа украинских военнослужащих, обвиняемых в массовых обстрелах домов мирных жителей. Семь членов расчета 122-миллиметровой гаубицы обвиняются в том, произвели более 200 выстрелов по населенным пунктам, в которых не было военнослужащих ДНР и российской армии. Усугубляет вину фигурантов, по данным следствия, их служба в подразделении «Азов» Нацгвардии Украины, которое было признано террористическим и запрещено решением Верховного суда РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Военная прокуратура объединенной группировки войск (сил), сообщили «Ъ» в Главной военной прокуратуре (ГВП), утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира расчета сержанта Александра Турчина, командира орудия Д-30 сержанта Максима Чередниченко, а также номеров обслуги орудийного расчета старшего солдата Тараса Зварычука, сержанта Георгия Летягина (на время прикреплен к орудию в должности санинструктора), солдата Дмитрия Чибукова, младшего сержанта Дениса Дорохина и старшего солдата Александра Сыкылынды.

Военными следственными органами СКР им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти), ч. 1 ст. 356 (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба). Военную службу они проходили по контрактам в гаубично-артиллерийской батарее войсковой части А-3057 (запрещенный полк «Азов») Национальной гвардии Украины.

По данным следствия, с 3 марта по 10 апреля 2022 года обвиняемые из 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 осуществляли неизбирательные веерные обстрелы жилого массива в селах Бердянское и Володарское в ДНР.

Ими было произведено не менее 220 выстрелов осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами. Обстрелы, не обусловленные военной необходимостью, привели к разрушению как минимум трех домов, а также хозяйственных построек. Не успевшие эвакуироваться мирные жители во время обстрелов прятались в подвалах, однако жертв избежать не удалось — скончалась 52-летняя женщина, получившая осколочное ранение головы. Жила она на Школьной улице села Володарское.

Фигуранты расследования признали свою вину, рассказав, что открывали огонь, выполняя приказы командования своего подразделения.

Николай Сергеев