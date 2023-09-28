Посол Антонов: РФ может назвать имена и вернуть всех вывезенных с Украины детей

Россия ведет полный список украинских детей, вывезенных из зоны боевых действий, и готова предоставить их имена, заявил изданию Newsweek посол РФ в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, Москва также готова вернуть украинских детей в их семьи, но лишь по запросам родителей, родственников или опекунов.

«Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Соответствующие списки ведутся. Все ребята, в отношении которых мы получим запросы от законных представителей — родителей, родственников или же опекунов — будут возвращены в свои семьи»,— рассказал российский дипломат.

Он также добавил, что обвинения в «депортации украинских детей» в адрес России не имеют под собой никаких оснований, так как Москва совершенно точно «не похищает детей, а спасает их».

В июне 2022 года Межведомственные координационный штаб России по гуманитарному реагированию утверждал, что российская сторона вывезла с территории Украины 307 423 ребенка. По данным российских властей, на Украину вернулись чуть больше 300 человек.

По делу «о незаконной депортации детей с территорий Украины, занятых российскими силами с 24 февраля 2022 года, Досудебная палата Международного уголовного суда в марте нынешнего года выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов