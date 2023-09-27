ФАС запросила у трейдеров и нефтебаз данные по внутренним и экспортным сделкам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от топливных трейдеров и нефтебаз раскрыть данные по сделкам покупки и продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке и на экспорт. Об этом сообщили «Интерфаксу» несколько источников на топливном рынке.

25 сентября ФАС отправила письма основным топливным трейдерам (30 компаний) и крупным нефтебазам страны. В письме ведомство до 27 сентября просит предоставить информацию о покупке и продаже нефтепродуктов за период с июня по август.

Данные должны быть представлены с разбивкой по нефтепродуктам, поставленным на внутренний рынок и на экспорт. ФАС также просит предоставить информацию о договорах купли-продажи нефтепродуктов, чтобы подробнее изучить данные о цене топлива, проданных объемах, поставщиках топлива и конечных получателях. Особый акцент сделан на предоставлении информации об экспорте нефтепродуктов.

После длительного периода роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице правительство с 21 сентября запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. Исключение — экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Цены начали снижаться.

Однако 23 сентября правительство скорректировало постановление, разрешив экспортировать судовое топливо, газойли и средние дистилляты, а также топливо, которое оформлено для транспортировки по системе «Транснефть». Вчера, 26 сентября, биржевые цены на бензин и дизельное топливо снова начали расти.

Подробнее об этом — в материале «Руки в баки».

Анастасия Ларина