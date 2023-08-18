Казахстан планирует поставить в Германию 1,2 млн тонн нефти в 2024 году

Казахстанский консорциум «Карачаганак петролеум оперейтинг» планирует экспортировать в Германию по нефтепроводу «Дружба» 1,2 млн т нефти в 2024 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора «КазТрансОйла» Амиржан Оспанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

«Согласно полученным заявкам от грузоотправителей на 2024 год, "Карачаганак петролеум оперейтинг" планирует 1,2 млн т нефти в 2024 году транспортировать в данном направлении»,— сказал господин Оспанов во время дня эмитента «КазТрансОйла» (цитата по «Интерфаксу»).

Казахстанская нефть с месторождения Карачаганак поступает в российский нефтепровод «Дружба» и по северной ветке проходит по маршруту Унеча—Адамова застава транзитом через Белоруссию и Польшу с поставкой в Германию на завод Sсhwedt.

Казахстан начал поставку нефти в направлении пункта сдачи «Адамова застава» в Польше в конце февраля текущего года. В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики есть возможность увеличить поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба» до 1,2 млн т в год. По состоянию на начало июля Казахстан транспортировал в Германию 290 тыс. т нефти.

Милена Костерева