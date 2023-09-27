Бройлеры прирастают регионами
Производители мяса птицы расширяют бизнес
Растущие цены на мясо птицы стимулируют крупнейших игроков наращивать портфель активов. Занимающая первое место по выпуску бройлеров группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» может выкупить комплекс с 10,5 тыс. га земель в Кабардино-Балкарии, входивший в холдинг экс-сенатора Вячеслава Дерева. Потенциал для увеличения потребления мяса и консолидации рынка сохраняется, считают эксперты.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Крупный производитель бройлеров ГАП «Ресурс» может выкупить комплекс по производству мяса «Меркурий АПК "Прохладненский"» в Кабардино-Балкарии, следует из реестра сведений о банкротствах. ООО «Ставропольский бройлер», входящее в группу, предложило за актив 854,42 млн руб. и стало победителем торгов. В ГАП «Ресурс» от комментариев отказались.
«Меркурий АПК "Прохладненский"» входил в холдинг «Меркурий Агро» семьи экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Компания включала свиноводческий комплекс, цех по убою, комбикормовый завод и 10,5 тыс. га сельхозземель. Но у бизнеса возникли сложности. В 2016 году на фермах был выявлен вирус АЧС. А в 2019 году в компании началась процедура банкротства по заявлению находящегося тогда на санации ЦБ Минбанка. Сам Вячеслав Дерев в 2018 году был обвинен в мошенничестве с возмещением НДС, а годом позже освобожден из-под стражи (см. “Ъ” от 1 марта 2019 года).
ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова в 2022 году заняла первое место по производству мяса бройлеров, выпустив 1 млн тонн продукции в живом весе, обогнав группу «Черкизово» семьи Михайловых с 846 тыс. тонн, по данным Национального союза птицеводов. Выпускает мясные изделия под брендами «Благояр», «Дым Дымыч», «Россиянка», также производит подсолнечное масло и молочные продукты.
Комплекс «Меркурий АПК "Прохладненский"», вероятно, будет использоваться ГАП «Ресурс» для птицеводства, говорит местный чиновник. Как следует из данных Росстата, у «Ставропольского бройлера» уже есть подразделение «Меркурий», расположенное по одному адресу с комплексом.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что в условиях насыщения внутреннего рынка мяса птицы вопрос концентрации остается острым, поэтому и ГАП «Ресурс», и группа «Черкизово» продолжают негласную борьбу за лидерство по объемам производства. По его словам, большая доля позволяет получать более выгодные условия поставок в торговые сети. А комплексы в южных регионах России, продолжает он, оптимальны для увеличения экспорта через порт Новороссийск. Кроме того, ГАП «Ресурс» могла заинтересоваться сельхозземлей в том числе для выращивания подсолнечника для собственных маслоэкстракционных заводов, указывает господин Давлеев. Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что комплекс в Кабардино-Балкарии мог привлечь ГАП «Ресурс» в первую очередь земельным банком.
По данным Росстата, производство птицы на убой в январе—июле 2023 года выросло на 1,3% год к году, до 3,79 млн тонн, выпуск охлажденного мяса птицы — на 1,8%, до 2 млн тонн. И цены на это мясо продолжают расти. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, с конца августа по конец сентября средние оптовые цены на тушку бройлера в центре России выросли с около 200 руб. до почти 210 руб. за 1 кг, на филе — с 350 руб. до около 370 руб. за 1 кг.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что проектом федерального бюджета на ближайшие годы предусмотрен рост расходов, в том числе на зарплаты сотрудников силовых структур, промышленности и бюджетной сферы и социальные программы, что создает потенциал для роста потребления мяса, в первую очередь мяса птицы и свинины. Кроме того, отмечает эксперт, продолжает расти спрос на мясо птицы со стороны заведений общепита массового сегмента. А положение крупнейших игроков в отрасли, указывает он, далеко от доминирующего.
По словам Сергея Юшина, на рынке еще остаются возможности для консолидации, так как небольшим и средним игрокам, несмотря на неплохую ценовую конъюнктуру, сегодня сложно проводить необходимую модернизацию. А увеличение производства мяса, считает он, должно снизить риски превышения спроса над предложением.