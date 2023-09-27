Бройлеры прирастают регионами

Растущие цены на мясо птицы стимулируют крупнейших игроков наращивать портфель активов. Занимающая первое место по выпуску бройлеров группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» может выкупить комплекс с 10,5 тыс. га земель в Кабардино-Балкарии, входивший в холдинг экс-сенатора Вячеслава Дерева. Потенциал для увеличения потребления мяса и консолидации рынка сохраняется, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Крупный производитель бройлеров ГАП «Ресурс» может выкупить комплекс по производству мяса «Меркурий АПК "Прохладненский"» в Кабардино-Балкарии, следует из реестра сведений о банкротствах. ООО «Ставропольский бройлер», входящее в группу, предложило за актив 854,42 млн руб. и стало победителем торгов. В ГАП «Ресурс» от комментариев отказались.

«Меркурий АПК "Прохладненский"» входил в холдинг «Меркурий Агро» семьи экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Компания включала свиноводческий комплекс, цех по убою, комбикормовый завод и 10,5 тыс. га сельхозземель. Но у бизнеса возникли сложности. В 2016 году на фермах был выявлен вирус АЧС. А в 2019 году в компании началась процедура банкротства по заявлению находящегося тогда на санации ЦБ Минбанка. Сам Вячеслав Дерев в 2018 году был обвинен в мошенничестве с возмещением НДС, а годом позже освобожден из-под стражи (см. “Ъ” от 1 марта 2019 года).

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова в 2022 году заняла первое место по производству мяса бройлеров, выпустив 1 млн тонн продукции в живом весе, обогнав группу «Черкизово» семьи Михайловых с 846 тыс. тонн, по данным Национального союза птицеводов. Выпускает мясные изделия под брендами «Благояр», «Дым Дымыч», «Россиянка», также производит подсолнечное масло и молочные продукты.

Комплекс «Меркурий АПК "Прохладненский"», вероятно, будет использоваться ГАП «Ресурс» для птицеводства, говорит местный чиновник. Как следует из данных Росстата, у «Ставропольского бройлера» уже есть подразделение «Меркурий», расположенное по одному адресу с комплексом.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что в условиях насыщения внутреннего рынка мяса птицы вопрос концентрации остается острым, поэтому и ГАП «Ресурс», и группа «Черкизово» продолжают негласную борьбу за лидерство по объемам производства. По его словам, большая доля позволяет получать более выгодные условия поставок в торговые сети. А комплексы в южных регионах России, продолжает он, оптимальны для увеличения экспорта через порт Новороссийск. Кроме того, ГАП «Ресурс» могла заинтересоваться сельхозземлей в том числе для выращивания подсолнечника для собственных маслоэкстракционных заводов, указывает господин Давлеев. Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что комплекс в Кабардино-Балкарии мог привлечь ГАП «Ресурс» в первую очередь земельным банком.

По данным Росстата, производство птицы на убой в январе—июле 2023 года выросло на 1,3% год к году, до 3,79 млн тонн, выпуск охлажденного мяса птицы — на 1,8%, до 2 млн тонн. И цены на это мясо продолжают расти. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, с конца августа по конец сентября средние оптовые цены на тушку бройлера в центре России выросли с около 200 руб. до почти 210 руб. за 1 кг, на филе — с 350 руб. до около 370 руб. за 1 кг.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что проектом федерального бюджета на ближайшие годы предусмотрен рост расходов, в том числе на зарплаты сотрудников силовых структур, промышленности и бюджетной сферы и социальные программы, что создает потенциал для роста потребления мяса, в первую очередь мяса птицы и свинины. Кроме того, отмечает эксперт, продолжает расти спрос на мясо птицы со стороны заведений общепита массового сегмента. А положение крупнейших игроков в отрасли, указывает он, далеко от доминирующего.

По словам Сергея Юшина, на рынке еще остаются возможности для консолидации, так как небольшим и средним игрокам, несмотря на неплохую ценовую конъюнктуру, сегодня сложно проводить необходимую модернизацию. А увеличение производства мяса, считает он, должно снизить риски превышения спроса над предложением.

Анатолий Костырев