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обновлено 10:59

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 сентября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:59. Идет обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга Белгородской области — РСЧС.

10:38. В Грайворонском городском округе Белгородской области силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

10:00. В Белгородской области сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:13. Вячеслав Гладков: «Все приграничные муниципалитеты вместе с Новооскольским и Яковлевским городскими округами получили защитную пленку для школ и детских садов».

8:11. Утром в селе Снагость Кореневского района Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию, обесточено семь населенных пунктов.

7:30. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все пострадавшие вчера при обстрелах пять граждан уже находятся дома.

5:30. Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Курской областью.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 сентября

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